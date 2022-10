Sèche et prise de muscle : quelle est la différence ?

Bien que les sports comme la boxe ou la lutte se basent sur le poids affiché sur la balance pour les compétitions, il est bien plus intéressant de s'intéresser à la composition corporelle pour ce qui est des performances quotidiennes, explique Kacie Vavrek. Au lieu de simplement prendre ou perdre du poids, l'objectif sera d'augmenter la masse musculaire et de diminuer le pourcentage de graisse.

Pourquoi ? Si vous réduisez votre apport en calories pour perdre rapidement des kilos, vous atteindrez probablement votre objectif, mais il y a également des chances que vous perdiez au passage une partie de votre précieuse masse musculaire. Cela peut vous exposer à toute une série de problèmes, explique Kacie Vavrek, comme une sensation de faiblesse, de fatigue, une baisse de performances et un risque plus élevé de blessure.

De plus, si vous reprenez ces kilos perdus (ce qui est très courant), ce sera probablement sous forme de graisse et non de muscle. Cela peut entraîner une augmentation de la graisse viscérale (la graisse stockée en profondeur au niveau du ventre), ce qui est lié à une augmentation de l'inflammation, de la résistance à l'insuline et des problèmes cardiovasculaires, explique le Dr. William Li, auteur de Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself.

« Le type de cycle que l'on voit en diminuant l'apport en calories, en particulier en le réduisant de manière drastique, est très problématique, même si cela se solde par un « succès » en termes de perte de poids, explique-t-il. Il vaut mieux cibler le développement musculaire, à travers une alimentation stratégique et une pratique sportive comme un entraînement de renforcement. C'est cela qui améliore la composition corporelle. »

