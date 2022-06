Combien de calories brûle-t-on pendant un run ?

Plus vous courez vite ou longtemps, plus vous brûlez de calories. La distance et la vitesse ont leur importance, en effet. Plus votre rythme cardiaque augmente lorsque vous faites de l'exercice, plus vous dépensez de l'énergie. Une fréquence cardiaque plus rapide demande plus d'énergie. Cela augmente également la quantité de calories brûlées après le run, lorsque votre corps récupère. Un run de 1,5 km effectué à une intensité modérée ne brûlera pas la même quantité de calories qu'un run de 8 km à la même intensité.

Cependant, si ce run de 1,5 km est effectué à haute intensité, en réalisant des sprints fractionnés par exemple, il est possible que vous en brûliez autant.

Le running fractionné de haute intensité (HIIT) est connu pour brûler plus de calories que les runs plus longs, même pour une durée comprise entre six et 15 minutes. Cela réfute l'idée reçue selon laquelle courir plus longtemps brûlera toujours plus de calories.

Lorsque vous courez dans la zone de fréquence cardiaque anaérobie, également connue sous le nom d'« effet post-exercice », vous avancez sans oxygène. Votre corps est obligé de décomposer le glycogène pour produire de l'ATP. Cela requiert un coût énergétique élevé et nécessite des périodes de récupération d'oxygène plus longues. Ce processus est également appelé EPOC (excès de consommation d'oxygène post-exercice).

Une autre étude menée par l'Azusa Pacific University a mesuré la quantité des calories brûlées lors d'un entraînement HIIT de six minutes. En raison de l'EPOC et de l'effet post-exercice, 20 % des participants ont brûlé 400 calories dans les 24 heures qui ont suivi l'entraînement. Alors qu'ils n'avaient brûlé qu'environ 63 calories en moyenne au cours de la session de six minutes.

L'activité cardio constante à faible intensité (LISS) est effectuée en aérobie pendant environ une heure. Le terme aérobie signifie avec de l'oxygène, ce qui ne crée donc pas l'effet EPOC. La quantité totale de calories brûlées est dépensée pendant le run. Cela reste un moyen efficace pour perdre du poids, car vous augmentez toujours votre dépense énergétique et créez un déficit calorique. Surtout si vous faites du jogging sur de longues distances. L'augmentation de l'intensité, plutôt que de la distance, a des résultats plus favorables en termes de calories brûlées.

La vitesse n'est qu'un moyen d'augmenter l'intensité du run pour brûler plus de calories. Courir sur une surface inclinée est une autre stratégie pour l'intensité. Pour cela, vous pouvez régler une inclinaison sur un tapis de course ou courir sur un terrain vallonné. Même si votre rythme est plus lent que sur une surface plane, courir sur des terrains pentus active 9 % de fibres musculaires en plus à chaque foulée. Cela nécessite plus d'énergie et brûle ainsi davantage de calories.