Quelle quantité de sodium dois-je consommer par jour ?

En moyenne, un Américain consomme environ 3 400 mg de sodium chaque jour. Selon la Food and Drug Administration américaine, plus de 70 % de ce sodium est issu de la consommation d'aliments emballés et préparés, et non du sel de table ajouté aux aliments pour les cuisiner ou les manger.

Vous pouvez donc mettre de côté la salière, mais cela ne suffira probablement pas à réduire votre consommation quotidienne de sodium de manière à ce qu'elle corresponde aux recommandations. Vous devrez donc plutôt apprendre à lire les étiquettes des emballages et à déceler le sodium caché dans les aliments.

Sodium mentionné sur les étiquettes des aliments

L'étiquette des valeurs nutritionnelles constitue votre première ligne de défense lorsque vous essayez d'éliminer tout le sel inutile. L'étiquette indique la quantité de sodium contenue dans une seule portion ainsi que le pourcentage des apports de référence.

L'apport de référence ou AR correspond à la quantité de nutriment qu'il est conseillé de consommer. Pour le sodium, l'AR déterminé par le département de l'agriculture américain est de 2 300 milligrammes. Par conséquent, si un aliment contient 575 milligrammes de sodium, cela signifie qu'il vous apporte 25 % de l'apport quotidien de référence (AR) de sodium si vous en mangez une seule portion.

Gardez cependant à l'esprit que la quantité de sodium figurant sur l'étiquette des valeurs nutritionnelles inclut tous les types de sodium, et pas seulement le sel. Le sel de table est un mélange de sodium et de chlorure. D'autres additifs alimentaires, dont le glutamate monosodique (GMS), le bicarbonate de sodium (ou bicarbonate de soude), le nitrite de sodium et le benzoate de sodium contiennent également du sodium. Si un aliment contient l'un de ces ingrédients, ces derniers sont donc compris dans la quantité totale de sodium figurant sur l'étiquette des valeurs nutritionnelles.

Aliments riches en sodium

Beaucoup de plats préparés et d'aliments prêts à consommer sont riches en sodium, et cela ne se limite pas aux aliments considérés comme salés. Bien sûr, le sodium est utilisé pour donner du goût à la nourriture, mais également pour maintenir l'humidité dans les aliments et pour les conserver. Vous pouvez donc trouver du sodium dans des aliments sucrés comme les viennoiseries ou les céréales que vous consommez au petit déjeuner.

Voici quelques aliments généralement riches en sodium :

Hamburgers

Burritos

Plats à base d'œufs

Charcuterie

Pizzas

Plats préparés à base de pâtes

Encas préparés comme les chips, les crackers ou le pop-corn

Volaille

Soupes

Tacos

Aliments pauvres en sodium

Lorsqu'ils sont sous leur forme naturelle et non transformée (comme les fruits entiers, les légumes entiers, les céréales non transformées, etc.), les aliments contiennent généralement moins de sodium que leur équivalent préparé. Par exemple, même si le maïs en épi contient naturellement un peu de sodium, il est bien moins riche en sodium que le maïs en conserve. Pour consommer moins de sel, privilégiez donc les aliments sous leur forme la plus naturelle.

Pour les aliments emballés et préparés, vous pouvez consulter les étiquettes figurant sur l'emballage : cela vous aidera à identifier ceux qui contiennent moins de sel. Mais les termes utilisés sur les étiquettes ne sont pas toujours très clairs. Pour aider les Américains à les déchiffrer, la FDA fournit ces descriptions réglementées par le gouvernement.

Sans sel ou sans sodium : contient moins de 5 mg de sodium par portion

Très pauvre en sodium : contient 35 mg de sodium au maximum par portion

Pauvre en sodium : contient 140 mg de sodium au maximum par portion

À teneur réduite en sodium : contient au moins 25 % de sodium en moins par rapport au produit classique

Allégé en sodium ou légèrement salé : contient au moins 50 % de sodium en moins par rapport au produit classique