Quelle pointure choisir pour des sneakers ? Avis d'un podologue | Article « OGC »

Suivez ces conseils approuvés par un podologue pour trouver des sneakers à la bonne pointure
Guide d'achat
Trouver la bonne pointure garantit un maintien optimal de vos pieds. Voici comment trouver la bonne pointure d'après un expert.
Avez-vous déjà terminé une marche, une randonnée ou un run (ou simplement une longue journée) en constatant que vous aviez des ampoules aux pieds ? Ou des ongles d'orteils douloureux au toucher ?
Lorsque vous investissez dans une nouvelle paire de sneakers, que ce soit pour le running, la randonnée, le sport ou le quotidien, vous devez vous assurer que la pointure et la tenue vous conviennent. Des chaussures bien ajustées sont moins susceptibles de provoquer des frottements désagréables ou des ampoules. Trouver la bonne pointure et la bonne tenue permettra de vous assurer que vous pouvez porter vos nouvelles chaussures en toute confiance, sans ressentir de gêne.
Lorsque vous achetez une nouvelle paire de chaussures, comment savoir si elles vous conviennent ? Découvrez ces conseils approuvés par un podologue pour trouver des sneakers bien ajustées.
Conseils pour trouver des chaussures parfaitement adaptées
1.Demandez de l'aide à un vendeur ou une vendeuse
Lorsque vous achetez un nouveau modèle, il est souvent préférable de l'essayer avant. Lorsque vous êtes dans un Nike Store, vous pouvez demander l'aide d'un vendeur ou d'une vendeuse possédant l'expertise nécessaire pour vous aider à choisir la paire et la pointure qui correspondent à votre niveau d'activité et à votre type de pied. Vous pouvez vous essayer à marcher ou courir avec les nouvelles chaussures et déterminer, avec l'aide de la personne qui vous guide, si leur tenue vous convient.
2.Trouvez la bonne longueur et la bonne largeur
Il est important de prendre en compte la tenue et le maintien de tous les types de chaussures, pas seulement des modèles conçus pour la performance. Cela concerne les chaussons, les sandales, les chaussures de ville et les chaussures de sport.
« [Si vous souffrez de] douleurs chroniques aux pieds, notamment au niveau du talon, de la voûte plantaire ou de l'aponévrosite plantaire, il faut privilégier la stabilité pour toutes vos activités, explique le Dr Brad Schaeffer, podologue certifié et chirurgien du pied et de la cheville à New York. La plupart des douleurs et irritations proviennent de la manière dont nous nous appuyons sur nos pieds, avec des contractions et des tensions répétées pendant la marche, le running ou des activités de haute intensité. »
Assurez-vous de consulter votre médecin si vous souffrez de douleurs chroniques aux pieds ou d'autres troubles pouvant être aggravés par le running ou d'autres exercices.
Pour avoir des chaussures qui maintiennent correctement le pied, il est important de commencer par trouver la bonne pointure. Lorsque vous achetez de nouvelles chaussures, il existe deux aspects clés à considérer en matière de pointure : la largeur et la longueur. Les chaussures Nike sont disponibles en pointures classiques, larges et extra-larges. Si les chaussures de largeur classique semblent trop étroites, essayez une paire large ou extra-large.
Des chaussures bien ajustées doivent épouser la forme du milieu du pied et du talon et maintenir confortablement l'arrière du talon. Elles doivent également laisser un peu d'espace libre au niveau de la pointe : si vos orteils frottent contre l'avant de la chaussure, celle-ci est sans doute trop petite et risque de causer des douleurs ou une sensation de gêne au niveau des orteils et des ongles. A contrario, des chaussures trop grandes, en longueur ou en largeur, peuvent laisser glisser le pied, ce qui est déstabilisant lorsque vous marchez ou courez.
Lorsque vous essayez de nouvelles chaussures, souvenez-vous que les pieds ont tendance à gonfler au fil de la journée. Il est donc recommandé d'essayer la paire dans l'après-midi ou en soirée. Les pieds adultes peuvent également s'allonger ou s'élargir au cours de la vie, car leurs ligaments et tendons gagnent en élasticité au fil du temps. Ce phénomène normal constitue une raison de plus d'essayer des chaussures avant de les acheter, lorsque c'est possible.
3.Assurez-vous que les chaussures offrent un bon maintien de la voûte plantaire
Quel que soit le type de chaussures que vous recherchez, il est important que le modèle soit bien ajusté et procure un maintien approprié de la voûte plantaire. Selon Brad Schaeffer, ce maintien permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de certains problèmes comme les oignons, les orteils en marteau, l'aponévrosite plantaire, les ongles incarnés, les épines calcanéennes, voire les entorses, dans certains cas.
Afin d'obtenir un maintien optimal, il est également essentiel de prendre en compte la forme de votre voûte plantaire lorsque vous recherchez la tenue adaptée.
(Contenu apparenté : Qu'est-ce que la pronation et quelles sont les meilleures chaussures de running Nike pour les pieds plats ?)
« L'objectif est de conserver le meilleur alignement possible des mouvements du bas du corps, affirme Brad Schaeffer. Le soutien de la voûte plantaire est un incontournable pour tous les modèles de chaussures, quel que soit votre type de pied. »
Comment vérifier l'ajustement des chaussures de running ?
Le running est un sport à fort impact exerçant une pression sur les articulations. Les chaussures de running vous aident à protéger le corps des chocs à chaque fois que le pied entre en contact avec le sol. Pour pouvoir absorber une partie de l'impact, il est important de trouver une paire de chaussures bien ajustée et offrant un amorti et un maintien de haute qualité.
Pour trouver le modèle qui vous convient le mieux, Brad Schaeffer recommande de chercher un soutien de la voûte plantaire optimal et de tenir compte de la stabilité, de la tenue et de l'amorti, qui aident à absorber le choc et à éviter l'irritation et la lésion des tissus.
Par exemple, les amortis en mousse Nike React et Nike ZoomX sont deux innovations qui procurent réactivité, résistance, souplesse et légèreté. Ces technologies aident à amortir l'impact tout en offrant un retour d'énergie optimal.
Pour trouver la bonne tenue, il est important de tenir compte de l'espace disponible au niveau de la pointe, mais aussi de la longueur et de la largeur de la chaussure. La pointe doit être suffisamment large pour vous permettre de bouger légèrement les orteils, mais pas au point de laisser votre pied glisser. Si vos orteils sont à l'étroit ou compressés contre l'avant de la chaussure, il est conseillé de choisir la pointure au-dessus.
« Des chaussures mal ajustées ou qui compriment excessivement sont souvent la cause de nombreux problèmes que je rencontre dans le cadre de mon métier. Les chaussures doivent offrir un bon transfert d'équilibre entre le moment où le talon touche le sol et celui où l'avant du pied donne l'impulsion », explique Brad Schaeffer.
En d'autres termes, une fois que le talon entre en contact avec le sol lorsque vous marchez ou courez, le milieu de votre pied soutient votre corps pour l'aider à se mouvoir vers l'avant. Pour terminer, vous vous propulsez à l'aide des orteils (impulsion). Tout au long de ce mouvement, les chaussures contribuent à protéger vos pieds et offrent un soutien à tout le corps à chaque phase de vos foulées. C'est là que le soutien de la voûte plantaire est essentiel, d'après Brad Schaeffer.
Si votre foulée et votre transfert d'équilibre ne sont pas alignés, vous risquez de connaître des problèmes de santé au niveau du pied.
Faut-il porter des rembourrages intérieurs de chaussures ?
Si vous pensez avoir besoin d'un rembourrage à l'intérieur de vos chaussures ou de semelles orthopédiques, parlez-en à un podologue, qui vous aidera à déterminer ce qui convient le mieux à vos pieds. Si vous portez déjà des semelles orthopédiques ou un rembourrage en raison de problèmes de santé comme l'aponévrosite plantaire, amenez-les avec vous lorsque vous achetez de nouvelles chaussures, afin de vous assurer que votre nouvelle paire soit bien ajustée même lorsque vous les insérez.
« Il existe de très bons rembourrages sans ordonnance, que l'on peut acheter presque n'importe où, affirme Brad Schaeffer. Un podologue peut aussi prescrire des semelles orthopédiques sur mesure pour différents types de chaussures. »
Texte : Emilia Benton