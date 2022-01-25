Les meilleurs pantalons de survêtement de Nike
Guide d'achat
Découvre nos pantalons confortables et près du corps, ou nos modèles amples et décontractés.
Le pantalon de survêtement est un grand classique des tenues sportswear décontractées. Traîner à la maison. Bruncher entre potes. Idéal pour toute une série d'activités, les pantalons de survêtement Nike sont à la fois pratiques et confortables. Le petit plus ? Ils sont stylés !
Mais alors, quelles sont les qualités qui font sortir du lot les meilleurs pantalons de survêtement Nike ? Tout se joue généralement entre les différentes matières utilisées et la diversité des styles proposés. Par exemple, un pantalon en Club Fleece Nike Sportswear est souvent le meilleur choix pour la détente. Et pour une sortie décontractée, on optera pour un bas Nike Forward. Certains modèles de survêtements ou joggings Nike s'associent bien avec un haut structuré pour créer une tenue adaptée pour le travail.
Tu cherches un pantalon de survêtement plus habillé ? Ou un modèle confortable avec lequel te caler dans ton canapé ? On t'aide à trouver ton bonheur en fonction de ton programme.
Les meilleurs pantalons de survêtement de Nike
1. Les meilleurs pantalons de survêtement pour femme
Pantalons de survêtement gris classiques. Modèles colorés originaux. Disponibles dans une large gamme de nuances et de coupes, les pantalons de survêtement Nike Sportswear sont conçus pour s'adapter à un mode de vie actif et varié. Cette ligne de pantalons confortables est elle-même composée de trois variétés de Fleece différentes.
Choisis un modèle en Nike Tech Fleece pour un style habillé qui conviendra aussi bien pour une séance de sport à la salle que pour une journée de shopping. Ce tissu Fleece thermique innovant conserve la chaleur du corps sans t'alourdir.
Et pour les moments où tu veux sortir du lot, opte pour un modèle en Nike Phoenix Fleece, disponible dans toute une gamme de coupes et de styles modernes. Ces pantalons amples peuvent être courts ou oversize au niveau des chevilles pour varier les styles.
Ensuite, il y a la gamme Nike Club Fleece : elle crée un style sportif haut de gamme et te garde au chaud quand les températures chutent. À la fois résistants et légers, ces pantalons doux au toucher sont conçus pour suivre tes mouvements avec leur coupe extensible et la taille élastique.
À porter avec : un haut Nike Sportswear à la coupe ample
Un t-shirt court ou un haut oversize qui tombe à mi-cuisse iront aussi bien l'un que l'autre avec un pantalon de survêtement en tissu Fleece taille haute ou taille basse. Tu pourras rentrer un t-shirt long et ajusté dans ton pantalon de jogging habituel pour un look plus étudié, ou bien porter un modèle plus large pour une allure plus décontractée.
2. Les meilleurs pantalons de survêtement pour homme
Les pantalons de survêtement Nike Sportswear peuvent être portés pour toutes sortes d'activités. Avec un modèle Nike Club Fleece, tu peux aussi bien partir pour une randonnée tranquille que sortir faire des courses en ville. Le pantalon est doux et confortable à l'extérieur, et l'intérieur en tissu brossé conserve la chaleur. Tu peux même trouver des versions grises classiques.
Inspirée des emblématiques sneakers Nike Air, la ligne Nike Sportswear Air se porte pour les occasions plus habillées. Associe le pantalon avec un sweat oversize pour un ensemble stylé digne d'une star de l'athlétisme, ou avec un t-shirt et une veste sans manches pour une touche sportive décontractée.
À porter avec : un haut lifestyle Nike Sportswear
Opte pour un look monochrome, bigarré ou en camaïeu pour créer une tenue colorée. Manches courtes ou manches longues. Uni ou à motifs. Il existe toute une gamme de hauts en fonction du style que tu cherches.
3. Les meilleurs pantalons de survêtement pour enfant
Pour que les enfants se créent leur propre style, on propose plusieurs survêtements colorés. Une récréation sportive ? Une séance de jeux chez les camarades après l'école ? Ces modèles confortables de pantalons de survêtement sont parfaits pour commencer à exprimer sa personnalité.
Les pantalons de survêtement Nike en Nike Club Fleece, une matière signature réputée pour son extérieur lisse et son intérieur doux, sont conçus pour suivre les mouvements des enfants. Quand il fait plus froid, les modèles de la gamme signature Nike Tech Fleece sont parfaits avec leur tissu Fleece premium et léger. Ils intègrent également des poches à zip. Comme ça, les enfants peuvent y ranger leurs affaires pour jouer.
Les joggings Nike Icon Fleece sont adaptés pour les enfants qui veulent un modèle stylé discret. La coupe structurée du pantalon le rend suffisamment habillé pour une sortie au restaurant en famille. Sans oublier que les poches latérales Nike FlyEase, conçues pour un accès rapide et facile, permettent de ranger des objets en toute sécurité sans l'aide d'un zip.
À porter avec : un t-shirt à motif Nike
Complète ton look avec un haut au style affirmé, proposé dans une large gamme de couleurs vives, de motifs et de graphismes. Et pour avoir plus chaud, enfile une veste doublée en fleece.
4. Les meilleurs pantalons de survêtement conçus dans une démarche écoresponsable
On est de plus en plus à faire le choix de porter des vêtements conçus dans une démarche écoresponsable. Les pantalons de survêtement Nike qui portent la mention « confectionné avec des matières durables » sont fabriqués avec au moins 50 % de fibres recyclées. (Pour en savoir plus sur les fibres recyclées utilisées dans les vêtements Nike, consulte la section Des matières respectueuses de l'environnement dans le descriptif de la mission Move to Zero de Nike).
Parmi les pantalons de survêtement en matières durables, on trouve des bas amples, des modèles vintage et des coupes stylées fabriquées en polyester recyclé. Il existe toute une gamme de pantalons confectionnés avec tes tissus Nike préférés (Phoenix Fleece, Therma-FIT et Tech Fleece) qui sont conçus avec des matières durables. Tu n'as que l'embarras du choix !
À porter avec : un haut Nike conçu dans une démarche écoresponsable
Hauts ajustés à manches longues. Polos classiques. Vestes à zip adaptées pour la salle de sport. Affirme ton choix en portant des vêtements fabriqués avec au moins 50 % de matières durables. T-shirts ajustés à motifs, sweats gris oversize… Tout est là.
Rédaction : Korin Miller