Idées de tenues monochromes Nike
Conseils mode
Porte des couleurs assorties pour des looks forts, à la salle de sport comme en extérieur.
Les tenues monochromes te permettent d'affirmer ta personnalité tout en simplicité. Si tu manques de temps ou si tu cherches à optimiser le potentiel de ta garde-robe, l'association de vêtements d'une même famille de couleurs peut te permettre de jouer avec d'autres aspects de ta tenue, comme la texture ou la silhouette.
Pour faire du vélo en salle ou te rendre au bureau, Nike propose une gamme de vêtements à combiner, assortir et associer pour créer des tenues monochromes naturellement stylées.
Découvre ci-dessous des manières simples d'affirmer ton style avec ces basiques Nike.
1. Brassière de sport et legging monochromes
S'entraîner avec une brassière de sport et un legging taille haute ou mi-haute assortis est une manière de se rappeler qu'un entraînement est une occasion idéale de s'habiller avec style. Pour vraiment mettre l'accent sur la couleur, cherche une brassière qui descend assez bas sur les côtes : qui dit protection supplémentaire dit plus de couleur.
2. Sweat à capuche et pantalon de survêtement monochromes
Les ensembles de survêtement sont confortables, mais le look ton sur ton manque un peu de peps en noir ou en gris. Pour apporter de la couleur, opte pour quelque chose d'inattendu, comme une tenue monochrome dans un ton rose pâle, par exemple la teinte rouille canyon.
Les vêtements Nike Solo Swoosh en tissu Fleece sont disponibles dans une large gamme de couleurs, pour trouver ton bonheur.
3. Sweat et pantalon de survêtement monochromes
Pense à expérimenter avec différentes silhouettes : amples et décontractées ou ajustées et prêtes pour le studio de yoga. Le pantalon de survêtement ample Nike Phoenix en tissu Fleece, par exemple, apporte une touche décontractée et rétro. Porté avec un sweat oversize, tu obtiens un style naturellement cool, parfait pour les mannequins en congés, les parents débordés et toutes les personnes en quête d'une tenue rapide.
4. Veste et pantalon de survêtement monochromes
Les tenues monochromes peuvent être riches en couleurs ou adoucies avec des tons plus discrets, comme des couleurs neutres. Pour un look super épuré, opte pour une tenue entièrement blanche. Ce style peut aussi apporter un côté un peu plus habillé. N'hésite pas à l'accompagner d'accessoires XXL, de colliers superposés ou d'une paire de lunettes de soleil à larges montures pour compléter ton look.
Tu veux partir sur un look totalement blanc ? Opte pour des sneakers d'un blanc éclatant, comme la Nike Air Force 1.
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5. Robe de tennis et chaussures monochromes
Ose les teintes vives et éclatantes sur le terrain. Avec une robe de tennis, le haut et le bas seront de la même couleur. Complète ton look avec des sneakers dans une teinte similaire.
Et pour un triplé gagnant, pense à une veste qui résiste à l'eau, comme la Nike Repel. Elle sera parfaite en cas de pluie et apportera une touche de couleur supplémentaire à ta tenue.
6. Veste en fausse fourrure et pantalon monochromes
La couleur magenta brillant et la fausse fourrure ultra-douce de cette veste douillette ne passent pas inaperçues. Fais-en la base de ta tenue monochrome et assure-toi que tout le monde te voit en l'associant à un legging Nike One dans une teinte similaire.
7. Veste aviateur, sweat et pantalon assortis
Pour apporter du volume à une tenue discrète composée de tons neutres, opte pour un vêtement ultra-texturé. À l'avant-garde des textiles durables, le sweat à capuche et le pantalon Nike Forward sont fabriqués avec au moins 50 % de polyester recyclé. Ce look décontracté est sophistiqué et, petit bonus, respectueux de la planète.
Rédaction par Leah Melby Clinton