L'équipement Nike à essayer pour s'entraîner à la maison
Guide d'achat
Choisis ces essentiels pour ta prochaine séance à la maison.
Il y a plein de façons de s'entraîner à la maison pour adopter un style de vie plus actif. Tu peux réaliser des entraînements à faible impact, comme le yoga ou les exercices de mobilité. Et si tu veux mettre plus d'intensité, l'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) et le renforcement seront parfaits.
En plus d'un bon échauffement (et une bonne récupération après l'entraînement), il te faut un équipement adapté pour tirer pleinement profit de tes séances d'entraînement et de récupération. Si tu veux monter ta propre salle de sport à la maison (peu importe la taille) ou juste compléter ton équipement, voici les basiques dans lesquels investir. Chacun de ces équipements sert à réaliser des mouvements qu'on retrouve dans les entraînements de mobilité, de renforcement ou pour la récupération.
(Contenu apparenté : Comment s'échauffer avant un run selon les spécialistes)
Quatre équipements Nike pour s'entraîner à la maison
1.Bande de résistance Nike
Marre des mini-bandes en plastique trop fragiles ou qui ne tiennent jamais en place pendant l'entraînement ? Cette bande de résistance est une bonne alternative. Elle s'utilise pendant l'échauffement pour intensifier certains mouvements, comme la marche latérale. Aussi, elle te permet de garder une bonne posture quand tu t'entraînes. Les squats sont un bon exemple : place la bande de résistance autour des cuisses et pense à pousser les genoux vers l'extérieur, contre la bande.
2.Outils de récupération Nike
Il existe de nombreux équipements qui favorisent la récupération, notamment les rouleaux en mousse, les outils de relaxation musculaire et les bâtons de massage. Mais pour les zones difficiles d'accès ou pour atteindre les tissus musculaires plus profonds (comme la détente du psoas) il te faudra quelque chose de petit et de rond. Une balle de récupération, par exemple. Elle favorise le relâchement musculaire de la tête aux pieds. Et grâce à sa taille assez compacte, tu peux la transporter facilement.
Fais rouler cette balle sous tes pieds avant et après l'entraînement. Avant ta séance pour échauffer tes muscles et tes tendons, et après pour améliorer la circulation sanguine.
3.Bande de résistance Nike
L'efficacité des bandes de résistance n'est plus à prouver. En plus, elles accompagnent tous tes entraînements : en plein air, à la maison ou même à l'hôtel. Une bande de résistance suffit pour travailler tout le corps. Sinon, tu peux splitter ton entraînement et utiliser la bande juste pour le bas du corps, par exemple. Sans compter que, tu peux aussi l'intégrer à différents exercices pour en augmenter l'intensité et la difficulté.
(Contenu apparenté : Les sept meilleurs exercices pour la poitrine avec bandes de résistance selon les coachs)
4.Tapis Nike Training 2.0
Pour pratiquer le yoga, tester ton équilibre ou ta force avec une séance de Pilates ou faire quelques exercices de récupération, rien de mieux qu'un tapis de yoga. Son amorti protègera tes poignets dans des postures comme le chien tête en bas, et tu peux te concentrer sur l'entraînement, et rien d'autre. Après utilisation, il suffit de le rouler et de le ranger.
Rédaction : Tamara Pridgett