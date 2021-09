5 conseils pour trouver votre rythme selon les experts

Le fait d'être tellement absorbé par une activité (dévorer un livre, surfer sur une vague) qu'on en oublie sa liste interminable de choses à faire, les soucis du quotidien ou même son téléphone semble relever du domaine de la magie. Mais il s'agit d'un état psychologique bien réel : le flow.



Le flow, c'est lorsque vous ne faites qu'un avec l'activité que vous pratiquez. « On peut définir cet état comme le fait d'être totalement absorbé par le moment présent », explique Morgan Levy, une psychologue de Boca Raton, en Floride, spécialisée dans le stress, l'anxiété et le burnout. « C'est presque comme si l'action d'un individu et sa conscience de soi fusionnaient pour ne faire plus qu'un ». Ce qui équivaut à l'exact opposé de la manière dont la plupart des gens fonctionnent en général, avec un million de choses différentes qui leur passent par la tête et qui, peut-être (et par « peut-être », comprenez « à coup sûr »), les stressent.



Voyez votre esprit comme un ordinateur portable ou un téléphone. La plupart du temps, vous avez une multitude de fenêtres et d'applications ouvertes en même temps, ce qui peut ralentir votre appareil, explique Randy Paterson, psychologue à Vancouver et auteur du livre How to Be Miserable In Your Twenties. Mais dans un état de flow, l'appareil consacre une bien plus grande partie de sa capacité à l'exécution d'une seule application à haute puissance, afin qu'elle fonctionne de manière optimale.



Les experts sont convaincus qu'avec un minimum d'efforts, on peut atteindre un état de flow de manière délibérée (et fréquente).