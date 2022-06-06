5 conseils pour trouver votre rythme selon les experts

Trouvez votre rythme et gardez-le
Coaching
Assurance, performances et sensation de bien-être : il n'est pas nécessaire de soulever des montagnes pour atteindre votre état optimal.
- Le fait de s'abandonner à une activité, c'est-à-dire de trouver un rythme fluide en la pratiquant, est associé à des performances élevées et peut favoriser toutes sortes de progrès.
- Trouver ce rythme n'est pas aussi difficile qu'il y paraît : programmez quelques minutes par jour une activité propice à cet état.
- Si des distractions perturbent votre séance, une promenade méditative pourrait calmer votre esprit.
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Le fait d'être tellement absorbé(e) par une activité (dévorer un livre, surfer sur une vague) qu'on en oublie sa liste interminable de choses à faire, les soucis du quotidien ou même son téléphone semble relever du domaine de la magie. Mais il s'agit d'un état psychologique bien réel : le rythme. Et c'est le secret pour créer une véritable dynamique de progression dans les compétences sportives, les performances athlétiques et presque tout ce qui demande de la concentration.
Le rythme, c'est lorsque vous ne faites qu'un avec l'activité que vous pratiquez. « On peut définir cet état comme le fait d'être totalement absorbé(e) par le moment présent », explique Morgan Levy, une psychologue de Boca Raton, en Floride, spécialisée dans le stress, l'anxiété et le burnout. « C'est presque comme si l'action d'un individu et sa conscience de soi fusionnaient pour ne faire plus qu'un ». Ce qui équivaut à l'exact opposé de la manière dont la plupart des gens fonctionnent en général.
Voyez votre esprit comme un ordinateur portable ou un téléphone. La plupart du temps, vous avez une multitude d'applications ou d'onglets ouverts en même temps, ce qui peut ralentir votre appareil, explique Randy Paterson, psychologue à Vancouver et auteur du livre Comment vous rendre malheureux - avec vos 40 stratégies habituelles. Mais une fois votre rythme trouvé, l'appareil consacre une bien plus grande partie de sa capacité à l'exécution d'une seule application à haute puissance, afin qu'elle fonctionne de manière optimale.
Les experts sont convaincus qu'avec un minimum d'efforts, on peut atteindre son rythme de manière délibérée (et fréquente). Et des progrès pourraient également en découler.
Les bénéfices du rythme
Le psychologue qui a inventé le concept de rythme en 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, au cas où vous faites des jeux de culture générale) considérait cela comme une expérience de vie optimale. Lorsque vous trouvez votre rythme, vous atteignez vos limites en faisant quelque chose qui représente un défi, mais qui est également très gratifiant et amusant. D'après lui, cela vous donne généralement un sentiment de « puissance, de vivacité, de contrôle naturel, de désinvolture, et d'être au summum de vos capacités. » Les problèmes semblent disparaître.
D'autres éminents psychologues, comme Martin Seligman, pensent que le rythme est essentiel pour atteindre un bonheur profond et authentique. Non seulement vous vous sentez bien lorsque vous vous concentrez sur votre action, mais cela favorise également un sentiment de calme, de satisfaction et d'accomplissement a posteriori. (Il faut savourer ce bonheur post-rythme, explique Randy Paterson, car il peut vous aider à vous focaliser sur ce que vous venez de faire au lieu de vous précipiter sur ce qui suit.)
Il y a une raison biologique à cela. « Lorsque vous trouvez votre rythme, votre cerveau libère des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, qui vous apportent un sentiment de bien-être », explique Morgan Levy. C'est pourquoi le fait de pratiquer régulièrement peut s'avérer très bénéfique pour votre santé mentale et votre productivité.
Les recherches ont également permis de découvrir un lien direct entre les expériences de rythme d'athlètes et des performances exceptionnelles. « En psychologie du sport, le rythme correspond à une synchronisation parfaite entre le corps et l'esprit », explique Joel Fish, directeur du Centre de psychologie du sport à Philadelphie. Cela peut vous donner l'impulsion nécessaire pour venir à bout de votre WOD, établir votre domination sur le terrain de football ou, disons, respecter votre objectif de manger plus de glucides de qualité.
Des études ont également établi un lien entre des expériences de rythme régulières et une hausse de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est parce que les activités suscitant ce rythme sont généralement gratifiantes, et le fait de les pratiquer vous aide à progresser encore plus. « Les individus qui atteignent régulièrement cet état améliorent leurs compétences et ont tendance à gagner en confiance grâce à cela », explique Morgan Levy.
Tous ces bénéfices combinés vous permettent de poursuivre votre objectif avec enthousiasme et sérieux.
Comment trouver ce rythme
Vous avez probablement « expérimenté » de nombreuses fois votre rythme involontairement ou même sans en avoir conscience. (Si vous avez déjà terminé un puzzle en quelques heures, félicitations, vous avez vraiment trouvé votre rythme.)
Cela arrive souvent de manière spontanée. Mais voici comment faire pour trouver intentionnellement votre rythme.
1. Trouvez une activité propice au rythme.
Le moment propice au développement de votre rythme, c'est lorsque vous pratiquez une activité que vous aimez vraiment, quelque chose d'un peu difficile mais pas au point de susciter chez vous de la frustration, ce qui vous sortirait très vite de cet état de concentration. L'activité en question doit produire un résultat concret et immédiat pour que vous ayez envie de la poursuivre. Généralement, il suffit de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, explique Morgan Levy.
Le sport peut être un excellent moyen d'atteindre votre rythme. En particulier les disciplines qui requièrent toute votre attention, comme l'escalade, le yoga, le surf ou le ski, parce que « vous vivez le moment présent, sans penser au passé ou au futur », précise Joel Fish. Cette concentration peut générer une dynamique, pic après pic et vague après vague.
Mais pour être honnête, votre rythme peut provenir de n'importe quelle activité qui vous accapare au point d'oublier temporairement tout le reste et de perdre la notion du temps. « Faire la vaisselle, ranger des vêtements, jouer aux échecs, danser, nettoyer une voiture ou écrire sont quelques exemples parmi d'autres », affirme Morgan Levy. Le secret pour les activités sans intérêt comme les tâches ménagères consiste à les faire en pleine conscience plutôt que de se mettre sur pilotage automatique et laisser ses pensées courir dans tous les sens. « Lorsque vous faites la vaisselle, vous pouvez vous focaliser sur l'aspect des plats, leur sensation entre vos mains ou le son de l'eau qui coule », explique-t-elle. (Le bénéfice est double, car cela vous permettra également d'améliorer votre pleine conscience.)
2. Bloquez-vous du temps.
En programmant concrètement des activités propices au rythme, vous avez plus de chances d'y parvenir. « Commencez petit, explique Morgan Levy. Vous pouvez programmer un rappel sur votre téléphone pour consacrer un temps donné, ne serait-ce que cinq minutes, à cette activité chaque jour. » Il n'y a pas de bon ou mauvais moment, mais le fait de pratiquer cette activité tous les jours au même moment de la journée peut vous faire gagner en régularité, afin que votre rythme devienne plus naturel, remarque-t-elle. Et la régularité peut être encore plus déterminante pour vos progrès que l'intensité de vos efforts.
3. Éliminez les sources de distraction.
Sans surprise, le rythme exige une capacité à se concentrer, alors trouvez-vous un endroit calme, éteignez votre téléphone ou mettez-le en mode silencieux, et rassemblez ce dont vous avez besoin pour démarrer. Cette étape est très importante pour vous aider à vous concentrer, mais pas seulement. Le fait de préparer votre équipement (et, dans une certaine mesure, d'en faire un rituel) peut vous aider à mettre votre cerveau en condition pour trouver votre rythme, explique Randy Paterson. Peut-être écoutez-vous toujours la même chanson lorsque vous vous habillez pour votre entraînement, ou peut-être disposez-vous tous vos tubes de peinture et tous vos pinceaux sur la même surface de travail avant de toucher la toile.
4. Videz-vous la tête.
Si vous débarrasser des sources de distraction extérieures ne suffit pas à vous plonger dans un état de concentration extrême, essayez une activité de transition pour faire taire votre dialogue intérieur. Une petite promenade méditative peut être un bon point de départ : vous vous focalisez sur le paysage, les bruits, les odeurs et les sensations qui vous entourent, suggère Kelley Kitley, assistante sociale agréée et psychothérapeute à Chicago. Cela permet de préparer le terrain avant de commencer l'activité et peut contribuer à accroître votre conscience de votre environnement immédiat, ajoute-t-elle, de manière à ce que vous vous focalisiez sur le ici et maintenant.
5. Ne forcez pas.
Vous aurez beau préparer le terrain, il y a des fois où vous ne trouverez pas votre rythme (désolé !). Considérez le rythme comme un ami que vous avez invité à une fête plutôt que comme un invité d'honneur : il est le bienvenu et sa présence est souhaitée, mais pas obligatoire. « On ne peut pas sans cesse se demander "Est-ce que j'y suis ? Est-ce que c'est ça le rythme ?" car la nature même du rythme veut qu'on ne réfléchisse pas à ses réactions », explique Randy Paterson. Si vous vous posez trop de questions, vous détournez une partie de votre cerveau de ce rythme.
Pour résumer ? Allez simplement courir, bêcher votre potager ou ouvrez votre carnet. La plupart du temps, le reste suivra tout seul. Une fois que vous maîtriserez votre rythme, plus rien ne pourra vous arrêter.
Rédaction : Marygrace Taylor
Illustrations : Mojo Wang
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