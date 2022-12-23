Comment utiliser les blocs de yoga : 5 postures à essayer

Le yoga est une pratique qui encourage les gens à écouter et à respecter les signaux émis par leur corps. Tu n'as pas envie de faire des postures inversées aujourd'hui ? Préfère la posture de l'enfant. L'étirement des ischio-jambiers est trop intense pour toi ? Lève un peu le pied.

L'une des meilleures façons de personnaliser une séance de yoga, et d'en tirer le meilleur parti, est d'utiliser des accessoires comme les blocs de yoga, souligne Robyn Gaillard, professeure de yoga Kripalu agréée.

« Le bloc de yoga est un accessoire très apprécié car il élève le sol pour favoriser un alignement anatomique optimal, fait travailler les muscles profonds entre les cuisses quand on le serre et soutient le plancher pelvien, les hanches et la ceinture abdominale », explique-t-elle.

En bref : un bloc de yoga peut aider les yogistes à former le même angle et à profiter des mêmes étirements que si elles touchaient le sol en effectuant certaines postures, sans pour autant sacrifier leur posture ou forcer leur corps.

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