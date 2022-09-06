Comment faire un entraînement HIIT dans une chambre d'hôtel

Quiconque a déjà trimballé une valise de 15 kilos dans un escalator d'aéroport en panne vous dira que voyager peut devenir, en soi, un vrai défi physique. Il est prouvé que le décalage horaire et la sensation de fatigue liée au voyage ont pour effet de réduire les niveaux d'énergie.

Et s'il n'y a pas de honte à interrompre ses séances d'entraînement durant un voyage, faire travailler son cœur a des vertus énergisantes. Une étude de 2017 a révélé que de courtes périodes d'activité, ne serait-ce que de 10 minutes, peuvent contribuer à améliorer la concentration et la vigilance des personnes souffrant de fatigue et des effets du décalage horaire.

Et vous n'avez même pas besoin de quitter votre chambre d'hôtel pour vous dépenser. Une étude publiée dans l'International Journal of Exercise Science a révélé que l'entraînement au poids du corps (c'est-à-dire utilisant la gravité plutôt que des charges externes comme des haltères) peut avoir des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire et la capacité musculaire.

Testez ce programme d'entraînement pour chambre d'hôtel, sans équipement requis, proposé par Albert Matheny, coach de musculation certifié NSCA.