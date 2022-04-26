Trois moyens simples de créer votre propre entraînement HIIT

Il n'est pas difficile de créer votre propre entraînement HIIT. C'est son exécution qui requiert de la discipline et de la concentration, comme l'explique Thomas Roe, coach personnel certifié ACE et entraîneur au Local Moves Studio de San Antonio, spécialisé dans les entraînements HIIT. Il suggère une méthode efficace qui consiste à intégrer tous vos exercices préférés à votre entraînement.

Par exemple, il explique qu'il adore la corde à sauter. Il en fait donc pendant trois minutes, puis récupère ou effectue un exercice de moindre intensité et à faible impact, comme des pompes ou du gainage. Il lui arrive de répéter cette série pendant une demi-heure. Ave la corde à sauter comme exercice principal, il peut inclure d'autres exercices pendant les phases où il ne saute pas, et ainsi de conserver sa motivation.

Le caractère intense de l'entraînement le rend très efficace, explique-t-il. Ainsi, si vous ne disposez que de 20 ou 30 minutes, vous aurez l'impression d'avoir utilisé ce temps à bon escient.

Voici quelques-uns des autres exercices les plus populaires pour l'entraînement HIIT :

Burpees

Squats sautés

Jeter de médecine ball

Sauts sur step

Jumping jacks

Montées de genoux

Gardez également à l'esprit que, bien que tous ces exercices soient à fort impact, vous pouvez aussi opter pour des exercices à faible impact, surtout si votre médecin vous a conseillé de limiter les impacts. (N'oubliez pas de consulter votre médecin avant de débuter un programme d'exercices.) Voici quelques exercices à faible impact :

Mountain climbers

Squats

Balancements avec kettlebell

Pompes

Fentes alternées

Planche avec toucher d’épaule

Aaron Leventhal, spécialiste certifié en force et conditionnement, gérant de Fit Studios à Minneapolis, conseille d'effectuer un essai lorsque vous préparez une séance d'entraînement pour optimiser vos transitions. Par exemple, enchaîner des plank jacks avec des mountain climbers est assez facile, mais passer du jeter de médecine ball au balancement avec kettlebell implique un changement d'équipement. Si vous n'avez pas tout prévu à l'avance, vous risquez de gaspiller votre temps de récupération à aller chercher le nécessaire.

« Comme on le dit si bien, l'entraînement qui vous convient le mieux, c'est celui que vous allez faire », déclare Aaron Leventhal. « Pour l'entraînement fractionné, cela signifie que vous devez trouver la bonne combinaison d'exercices, ainsi que le ratio travail-récupération qui vous stimulera sans pour autant vous faire appréhender la prochaine séance, voire vous dégoûter complètement des entraînements. »

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