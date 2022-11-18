La vérité sur le stress et la fertilité
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Essayer de concevoir peut devenir un véritable parcours du combattant, surtout quand ça prend du temps. Voici comment prendre soin de vous pendant cette période.
- Des études ont montré que le stress avait un impact sur la fertilité. C'est alors souvent le début d'un cercle vicieux si vous stressez de ne pas tomber enceinte.
- Prendre soin de vous d'une manière qui vous fait vraiment du bien peut vous aider à gérer l'anxiété.
- Appelez un proche, mais choisissez-le bien. Parler à quelqu'un qui a vécu la même chose que vous ou qui fait preuve d'empathie envers votre situation peut faire toute la différence.
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*Ce contenu est destiné à informer et à inspirer, mais il n'est en aucun cas destiné à diagnostiquer, soigner ou prodiguer des conseils médicaux. Adressez-vous toujours à un professionnel de santé pour savoir comment rester en forme en toute sécurité avant, pendant et après la grossesse.
Vous avez évité de tomber enceinte presque toute votre vie ? C'est normal d'être sous le choc si ça n'arrive pas lorsque vous vous sentez enfin prête. Après des mois à essayer de concevoir sans succès un bébé, ce choc peut se transformer en stress, voire en anxiété. Le problème ? On nous répète que le stress nuit à la fertilité, mais comment faire face à cette situation difficile sans stresser ?
« Avoir un rêve profond, mais qui reste inaccessible, c'est forcément stressant », explique Lucy Hutner, psychiatre basée à New York, médecin et rédactrice en chef du Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Sans compter que, « une situation dans laquelle on se sent responsable d'un résultat qu'on ne contrôle pas sera à coup sûr une source d'angoisse ». Alors, rassurez-vous : ressentir du stress est parfaitement normal. Toutefois, il existe des moyens de mieux le gérer. Dans cet article, des expertes vous expliquent à quel point le stress influe sur la fertilité, et les techniques pour le calmer.
Acceptez le rôle du stress dans la fertilité.
Quelle que soit la situation, dire à quelqu'un de se détendre et que tout ira mieux n'est pas vraiment utile. Mais comprendre comment le stress influe sur la fertilité, reste important. Dans une revue de 2018 publiée dans le journal Dialogues in Clinical Neuroscience, des chercheurs ont constaté que réduire le stress peut réellement favoriser la conception. « Certaines études ont mis en évidence l'impact majeur des traitements psychologiques sur les taux de grossesse », affirme la coauteure de l'étude, Alice Domar, docteure et responsable de la compassion (pourquoi ce poste n'est pas encore la norme ?) à l'Inception Fertility, ainsi que professeure agrégée d'obstétrique, de gynécologie et de biologie de la reproduction à la Harvard Medical School de Boston. Au fil des décennies de recherche, la professeure Domar a fait des découvertes au sujet des femmes en situation d'infertilité. Les femmes participant à une thérapie cognitivo-comportementale et à des approches corps-esprit (comme la méditation) avaient deux à trois fois plus de chances de tomber enceinte que les autres.
Repensez votre façon de vous parler.
Selon le Dr Domar, la stratégie de gestion du stress la plus efficace pour les patientes souffrant d'infertilité est la restructuration cognitive. Si des pensées négatives envahissent votre esprit, comme « c'est ma faute si je ne tombe pas enceinte », Alice Domar suggère de se défaire de ce raisonnement. « Par exemple, si une femme me dit qu'elle n'aura jamais d'enfant, je lui demande : "si ce que vous dites est vrai, pourquoi faire une FIV et dépenser tout cet argent ?" », raconte la professeure Domar. « Il est clair que cette femme a encore de l'espoir. Donc au lieu de penser que vous n'aurez jamais d'enfant, pensez plutôt : "je fais tout ce que je peux pour avoir un bébé". » Une autre idée ? Faites appel à la gratitude : « Je suis reconnaissante de me sentir prête à être mère, peu importe le moment et la manière. »
Trouvez ce qui vous détend.
Les bains moussants, c'est pas votre truc ? Aucun problème ! Les rituels de bien-être ne sont pas universels, affirme Natalie Crawford, médecin spécialiste de la fertilité et cofondatrice de Fora Fertility à Austin, au Texas. L'important, c'est de prendre du temps pour soi. « Faites de l'acupuncture, par exemple. Cette séance pourrait vous aider à réduire le stress et donc être bénéfique, selon certaines études sur la fertilité. Notez toutefois que l'acupuncture fictive offre la même expérience et le même résultat, à l'exception des aiguilles qui sont placées de manière aléatoire. Ces deux méthodes s'avèrent meilleures que l'absence de soin. » Autrement dit, il vous suffit de sortir du train-train quotidien et de vous accorder du temps : bienfaits garantis ! Tenez par exemple un journal, faites du sport, lisez ou adonnez-vous à un nouveau passe-temps. Quelle que soit l'activité choisie, le Dr Crawford conseille d'y consacrer au moins 30 minutes par jour.
Parlez aux proches qui comprennent et reconnaissent votre expérience.
Imaginez : votre belle-sœur annonce sa troisième grossesse, alors que vous espérez encore avoir votre première. Vous accueillez la joyeuse nouvelle en pleurant. Dans ce cas, vous devez pouvoir compter sur des personnes qui comprennent votre réaction et ne vous disent pas simplement de passer à autre chose. « Vos ami·e·s ou membres de votre famille les plus proches ne seront pas toujours les plus à même de vous aider dans cette épreuve », explique le Dr Hutner. « On peut avoir des amies très bien intentionnées, mais quand elles tombent enceintes, ça peut devenir compliqué. » Trouvez des personnes qui vous apportent de la reconnaissance, sans aucun jugement. Natalie Crawford précise que si vous ne trouvez pas le soutien nécessaire dans votre entourage ou grâce à des communautés en ligne qui partagent vos opinions, une thérapie peut être une bonne solution (et même si vous avez déjà du soutien).
Créez une connexion plus profonde avec votre corps.
Uriner sur des tests d'ovulation, prendre sa température, surveiller le moindre petit signe ou symptôme : comme l'explique le Dr Hutner, l'interaction avec le corps est constante et inévitable quand on essaie de tomber enceinte. « Quand notre corps ne nous obéit pas, c'est douloureux et déconcertant. J'encourage mes patientes à faire tout leur possible pour rester à l'écoute de leur corps de manière positive. » Comment ? Continuez votre programme d'entraînement, essayez une nouvelle activité physique, faites-vous masser (selon votre budget) ou méditez avec le balayage corporel.
Ce qui compte, c'est de trouver un moyen de valoriser votre corps et lui apporter tout ce dont il a besoin dans cette période. Après tout, vous le partagerez sûrement bientôt avec quelqu'un d'autre.
Rédaction : Jihan Myers
Photographie : Vivian Kim
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