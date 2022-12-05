Pourquoi essayer le yoga prénatal selon les spécialistes

Yoga prénatal : l'activité que vous avez attendue toute votre vie.
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Que vous ayez un tapis de yoga pour chaque jour de la semaine ou que vous ignoriez ce qu'est une salutation au soleil, le yoga prénatal vous apportera de nombreux avantages.
- Les bienfaits du yoga prénatal durant la grossesse sont nombreux. Physiquement, il vous aidera à entraîner votre plancher pelvien et à soulager les douleurs...
- ... mentalement, il vous permettra de vous reconnecter avec votre corps et de trouver une communauté qui vous soutient.
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*Ce contenu est destiné à informer et à inspirer, mais il n'est en aucun cas destiné à diagnostiquer, soigner ou prodiguer des conseils médicaux. Adressez-vous toujours à un professionnel de santé pour savoir comment rester en forme en toute sécurité avant, pendant et après la grossesse.
Si votre première pensée est pour le yoga prénatal quand on vous parle de sport pendant la grossesse, c'est tout à fait normal. Premièrement, le yoga est une activité à faible impact qui s'adapte facilement aux corps qui attendent un bébé. Deuxièmement, il existe beaucoup de studios de fitness qui proposent des cours de yoga prénatal comme unique option pour les personnes enceintes.
« Le yoga prénatal est une forme d'activité modérée très efficace », explique Dena Zimbel, professeure de yoga à Portland, dans l'Oregon, ancienne sage-femme et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother. Pour commencer, le yoga se compose de mouvements physiques, qui, en soi, sont déjà très bénéfiques. Mais il favorise aussi une prise de conscience de soi, qui est essentielle lorsque vous portez la vie (pas trop la pression ?). Il est parfois difficile de se reconnaitre dans un corps qui change, mais le yoga permet de se reconnecter avec soi-même, selon Dena Zimbel.
Commencer le yoga pendant la grossesse peut être intimidant, que vous en ayez déjà fait ou non. Et si vous n'avez jamais vraiment été adepte de la ~philosophie yoga~ ou que vous préférez vous dépenser que faire la posture du guerrier, vous ne serez peut-être pas très enthousiaste à l'idée de pratiquer des exercices plus doux. En tout cas, il existe de réels avantages à passer du temps sur votre tapis (si votre médecin vous donne le feu vert) que vous pourrez même développer avec le temps.
1. Soulage les symptômes les plus désagréables.
« La grossesse s'accompagne souvent d'inconforts physiques », explique Dena Zimbel. Ces désagréments vont des douleurs dorsales et des ligaments ronds jusqu'aux gonflements des poignets, des pieds et des chevilles (sexy). Des recherches suggèrent que le yoga prénatal soulagerait ces gênes, notamment en se concentrant quelques minutes chaque jour sur certaines postures qui ciblent spécifiquement vos douleurs. Mais la professeure de yoga conseille de ne pas s'étirer trop fort et d'atténuer vos mouvements de moitié. Les changements hormonaux et corporels durant la grossesse fragilisent vos articulations et les exposent davantage aux blessures ou aux irritations.
Ceci étant dit, même si le yoga prénatal est censé améliorer votre bien-être, il se peut que ce ne soit pas votre cas. « Certains mouvements soulagent certaines personnes, mais pas d'autres », explique Laurel Proulx, kinésithérapeute, physiothérapeute spécialisée dans la santé pelvienne au Colorado, fondatrice de FEM Physical Therapy et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother. Il n'y pas de honte à arrêter si cette activité n'est pas votre tasse de (namas)thé ou que les douleurs empirent.
2. Calme l'anxiété liée à la grossesse.
Comme le dit Dena Zimbel, le yoga accentue le lien entre le corps et l'esprit, et les avantages pour le bien-être mental sont nombreux. « C'est un moment pour se détendre, ralentir la cadence, prendre conscience de son corps et s'accorder du temps », dit-elle (profitez-en tant que vous le pouvez). D'ailleurs, de nouvelles recherches ont montré qu'une seule séance de yoga prénatal pouvait réduire les marqueurs d'anxiété, tandis qu'une pratique régulière pouvait limiter les épisodes de déprime. Les cours de yoga, quant à eux, vous permettront de mieux vous préparer à l'accouchement.
Pour vous immerger complètement, ne négligez pas (et ne levez pas les yeux au ciel non plus !) les parties sur la respiration, que vous suiviez un cours en salle ou en ligne. C'est un exercice qu'on ne pratique pas assez malgré les merveilles que fait la respiration sur notre corps et notre esprit.
3. Permet de développer une communauté qui vous soutiendra.
Faire du yoga depuis chez soi a ses avantages, on ne peut pas le nier. C'est peut-être aussi l'option la plus sûre pour vous, selon l'état du monde et votre tolérance aux risques extérieurs. Mais si vous trouvez un cours en salle près de chez vous auquel vous rendre de temps à autre, vous pourriez en tirer encore plus de bénéfices. « L'un des meilleurs côtés du yoga prénatal, c'est qu'il permet de créer un espace commun où tout le monde peut consacrer une heure à partager son expérience. Parce que la grossesse bouleverse notre identité », précise Laurel Proulx.
La kinésithérapeute conseille de profiter de ce moment pour poser des questions sur certains symptômes physiques et psychologiques à des gens qui peuvent s'identifier à vous. Imprégnez-vous de cette énergie : pouvoir s'entourer d'autres personnes enceintes est une expérience assez incroyable.
4. Prépare votre plancher pelvien au jour de l'accouchement et à l'après.
Faire travailler les muscles du bas du corps pendant la grossesse est une merveilleuse idée, mais encore faut-il prendre le temps de faire les exercices. « Au yoga, certaines postures nous permettent de prendre plus conscience de notre plancher pelvien et de le détendre. La posture de la grenouille, du pigeon, de la déesse, les étirements et l'ouverture des hanches sont une base solide pour commencer à préparer votre plancher pelvien à la naissance du bébé », déclare Laurel Proulx. Pour ça, elle suggère d'essayer ces postures et de respirer profondément jusqu'au plancher pelvien, pour le détendre au maximum.
Même si vous n'accouchez pas par voie basse, cet entraînement vous servira pour la récupération post-partum, parce que les muscles auront subi beaucoup de stress pendant la grossesse, explique Laurel Proulx. Prendre l'habitude de pratiquer ces exercices musculaires dès maintenant ne peut être que bénéfique.
Quelle que soit votre façon de pratiquer le yoga prénatal, ne passez jamais à côté de la posture Savasana, couchée sur le côté. Si vous vous endormez dans cette posture, c'est que vous le méritez.
Rédaction : Sara Gaynes Levy
Photographie : Vivian Kim
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