Pourquoi essayer le yoga prénatal selon les spécialistes

Si votre première pensée est pour le yoga prénatal quand on vous parle de sport pendant la grossesse, c'est tout à fait normal. Premièrement, le yoga est une activité à faible impact qui s'adapte facilement aux corps qui attendent un bébé. Deuxièmement, il existe beaucoup de studios de fitness qui proposent des cours de yoga prénatal comme unique option pour les personnes enceintes.

« Le yoga prénatal est une forme d'activité modérée très efficace », explique Dena Zimbel, professeure de yoga à Portland, dans l'Oregon, ancienne sage-femme et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother. Pour commencer, le yoga se compose de mouvements physiques, qui, en soi, sont déjà très bénéfiques. Mais il favorise aussi une prise de conscience de soi, qui est essentielle lorsque vous portez la vie (pas trop la pression ?). Il est parfois difficile de se reconnaitre dans un corps qui change, mais le yoga permet de se reconnecter avec soi-même, selon Dena Zimbel.

Commencer le yoga pendant la grossesse peut être intimidant, que vous en ayez déjà fait ou non. Et si vous n'avez jamais vraiment été adepte de la ~philosophie yoga~ ou que vous préférez vous dépenser que faire la posture du guerrier, vous ne serez peut-être pas très enthousiaste à l'idée de pratiquer des exercices plus doux. En tout cas, il existe de réels avantages à passer du temps sur votre tapis (si votre médecin vous donne le feu vert) que vous pourrez même développer avec le temps.