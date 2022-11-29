Pouvez-vous faire des entraînements intenses pendant la grossesse ?

Si vous ADORIEZ (en majuscules, carrément) aller à la salle avant la grossesse, vous devez sans doute vous poser la question suivante maintenant que vous vous entraînez pour deux : Dois-je ralentir le rythme de mes entraînements ? Et c'est une question plus que pertinente : beaucoup d'entraînements prénataux sont fièrement qualifiés de « doux » et « modérés », ce qui peut ne pas être votre tasse de thé.

Si vous ressentez une fatigue intense ou vous souhaitez vous ménager, faites-le. Sinon, évaluez votre perception de l'effort sur une échelle de 0 à 10, où 0 équivaut à regarder Netflix sur le canapé en position horizontale et 10 représente l'un des entraînements les plus intensifs de votre vie. Gardez l'intensité à 7 ou 8 au maximum, recommande Amanda Williams, MD, gynécologue-obstétricienne certifiée à Oakland (Californie) et membre du conseil consultatif du programme Nike (M)ove Like a Mother. (Ça change de la bonne vieille métrique basée sur le rythme cardiaque dont on vous a sûrement déjà parlé, non ? Eh bien, c'est parce que cette technique est, comment dire... dépassée, ajoute la spécialiste.)

Bien entendu, ce 7 ou 8 sur 10 variera d'une personne à l'autre, et un 7/10 à 18 semaines sera différent d'un 7/10 à 32 semaines. « La grossesse, c'est comme porter un sac à dos qui se remplit de briques au fur et à mesure que les semaines passent. À la fin, c'est difficile de faire les mêmes efforts qu'au début, car le sac à dos est plein », affirme Catherine Cram, physiologiste du sport à la tête de Prenatal and Postpartum Fitness Consulting à Verona, dans le Wisconsin. « Ce n'est pas que vous êtes moins en forme, c'est juste que vous fournissez des efforts plus intenses ».

Alors, comment s'adapter ? Le principal est d'écouter votre corps. « C'est une perception individuelle, il vous faut trouver votre propre niveau de confort ». Voici quelques conseils à cette fin.