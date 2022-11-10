Idées de tenues de maternité Nike

Les meilleures tenues de maternité Nike pour toutes les occasions
Guide d'achat
Les vêtements de maternité Nike ne se limitent pas aux tenues d'entraînement. Découvrez sept modèles à intégrer à votre garde-robe, peu importe le trimestre.
Les meilleures tenues de maternité peuvent être portées pour toutes sortes d'activités. Et quelques basiques, comme ces incontournables Nike, peuvent faire partie de votre quotidien. Conçues dans un souci de durabilité et avec des matériaux anti-transpirants, ces tenues de maternité Nike sont faites pour vous accompagner pendant la grossesse et la période post-partum.
La plupart de ces tenues font partie de l'initiative Nike Move to Zero, qui réduit les émissions de carbone et les déchets en utilisant des bouteilles en plastique et des tissus recyclés. Ces tenues de maternité sont également fabriquées à partir de la technologie Nike Dri-FIT, qui permet d'éviter la transpiration tout en favorisant la liberté de mouvement.
(Contenu apparenté : Tenues d'entraînement de maternité confortables pour chaque trimestre)
Les meilleures tenues de maternité Nike
1.Nike Dri-FIT Swoosh (M) : la meilleure brassière de sport
La brassière de sport Nike Dri-FIT Swoosh peut devenir votre brassière au quotidien dès le début de votre grossesse. La conception élégante du dos croisé et le curseur réglable permettent de s'adapter facilement à une taille de poitrine changeante. La brassière intègre plusieurs couches multifonctionnelles qui permettent de tirer son lait et d'allaiter de manière pratique et accessible.
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport pour l'allaitement)
2.Legging taille haute Nike One : le meilleur legging
Vous êtes à la recherche d'un legging ? Celui-ci est polyvalent et adaptable. Vous n'aurez donc pas à le remplacer régulièrement. Ce legging taille haute vous permet de couvrir votre ventre ou de replier la taille sur vos hanches.
Choisissez parmi un grand nombre de tailles, de XXS Short à 3XL-TT, pour trouver la coupe la plus confortable et la mieux adaptée à vos besoins. Bonus : ce legging est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
3.Pull Nike : le meilleur pull
Conçu avec un ourlet central fendu, ce pull s'ouvre pour que vous puissiez allaiter votre bébé à tout moment. Il est également réversible et offre une protection supplémentaire. Tout comme le legging, ce pull est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé et anti-transpirant. Il est également doté de deux grandes poches latérales pour transporter vos indispensables.
4.Débardeur de maternité Nike Dri-FIT : le meilleur débardeur
Malgré sa coupe slim, ce débardeur reste souple et extensible. Grâce à sa polyvalence, vous pourrez continuer à le porter même après votre grossesse. Ce débardeur Dri-FIT existe en plusieurs coloris audacieux et possède un dos nageur élégant.
(Contenu apparenté : Comment trouver des vêtements de yoga de maternité confortables)
5.Tee-shirt de maternité Nike Dri-Fit : le meilleur haut
Avec un mélange de polyester, de coton et de rayonne, ce tee-shirt de maternité ultra-doux vous permet de rester au sec. Son tissu est extensible et permet à votre ventre de se développer.
6.Nike Dri-FIT One 18 cm : le meilleur short de compression
Ce short offre une compression légère, assure une protection intégrale et évacue la transpiration. Il épouse vos courbes et possède une ceinture qui peut être repliée. Faites votre choix parmi plusieurs couleurs différentes et associez-le à votre haut préféré ainsi qu'à des sneakers pour un look stylé au quotidien.
7.Robe Nike Sportswear : la meilleure robe de sport
Une robe oversize comme celle-ci a une coupe ample et décontractée que vous pouvez porter à la maison ou à l'extérieur. Choisissez une longueur au-dessus du genou ou optez pour une coupe plus longue qui mettra en valeur vos chaussures préférées. Certains modèles ont des motifs Nike simples ou des motifs abstraits évoquant des nuages.
Rédaction : Tiffany Ayuda