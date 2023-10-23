Shopping en ligne : un guide pour bien commander

Quand on reçoit des chaussures, on essaie de prolonger leur durée de vie dans le cadre de la mission Move to Zero : notre démarche visant à atteindre le zéro déchet, zéro carbone, pour protéger le futur du sport. Si la paire est comme neuve, légèrement usée ou avec quelques petites imperfections, on s'occupe de la nettoyer, de la désinfecter et de la remettre en état à la main. Ensuite, elle peut être remise en vente et faire le bonheur d'une autre personne, le tout à un prix réduit. En achetant un article reconditionné, tu prolonges sa durée de vie : il sera porté plus longtemps au lieu de partir à la décharge.