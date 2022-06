Les 13 meilleurs exercices au poids du corps selon les experts

De nombreuses personnes pensent que pour travailler son renforcement musculaire, la seule solution consiste à soulever des haltères à la salle de musculation. En vérité, il existe une multitude d'exercices ciblant l'ensemble du corps que vous pouvez réaliser sans aucun équipement, et qui amélioreront votre force, votre équilibre et votre mobilité.

« Les exercices et les programmes d'entraînement au poids du corps se composent de mouvements accessibles à tous et à toutes qui permettent de repousser ses limites », explique Christine Torde, entraîneuse personnelle certifiée par la NASM et coach pour Body Space Fitness à New York. Les exercices au poids du corps sont une excellente solution pour les novices, et permettent également aux athlètes plus aguerris de découvrir de nouveaux mouvements. Si vous vous entraînez sans haltères, vos mouvements seront d'autant plus efficaces (et moins risqués) lorsque viendra l'heure d'ajouter une résistance supplémentaire.

Le renforcement musculaire au poids du corps trouvera également parfaitement sa place dans votre programme d'entraînement si vous cherchez à repousser vos limites.

« L'intégration d'un entraînement au poids du corps peut vous aider à entretenir votre motivation et à donner le meilleur de vous-même », affirme Or Artzi, entraîneuse personnelle certifiée par la NASM et instructrice de cours collectifs de fitness. « L'avantage de ce type d'entraînement, c'est que vous pouvez très facilement adapter la difficulté de chaque mouvement, ce qui offre une infinité de possibilités pour expérimenter et s'amuser. »

Pour Christine Torde, s'ils permettent de renforcer les muscles, les exercices au poids du corps peuvent également aider à travailler la bonne exécution d'un mouvement, la mobilité et la stabilité. Vous pouvez combiner différents mouvements au poids du corps et des exercices avec des haltères ou des bandes de résistance pour faire varier votre programme et obliger votre corps à s'adapter en permanence. En outre, ces mouvements sont d'excellents exercices pour vous échauffer.

Dans la suite de cet article, Christine Torde et Or Artzi partagent leurs exercices au poids du corps préférés à réaliser sans aucun équipement. Nous les avons divisés en fonction de la zone du corps qu'ils ciblent, mais ils peuvent tous être considérés comme des mouvements sollicitant l'ensemble du corps puisqu'ils font travailler plusieurs groupes musculaires à la fois, y compris la ceinture abdominale.