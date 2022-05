La callisthénie, c'est quoi ?

Les exercices de callisthénie peuvent être un bon point de départ pour les personnes qui commencent à suivre une routine sportive régulière, notamment si elles n'ont aucune blessure préexistante ni aucune autre limite physique. On retrouve notamment les pompes, les abdominaux, les squats au poids du corps les jumping jacks et les planches.

Comme c'est le cas avec n'importe quel type d'entraînement, une courbe de progression est à envisager. Les personnes qui débutent auront peut-être besoin d'adapter certains exercices jusqu'à ce qu'elles gagnent en force et qu'elles maîtrisent les postures (vous pouvez commencer par faire des pompes contre le mur à la place des pompes traditionnelles, ou faire des squats sur une chaise au lieu de descendre plus bas vers le sol). Mais les risques de vous blesser sont bien moins importants avec un exercice au poids du corps qu'en essayant de balancer un kettlebell ou de réaliser un développé-couché avec une barre d'haltères chargée.

Pour Jeremy Fernandes, coach en renforcement certifié Precision Nutrition, c'est notamment parce que les exercices au poids du corps sont sans danger et accessibles qu'il aime les intégrer à sa propre routine ainsi qu'à celle de ses clients.



« Si vous cherchez à faire grimper votre rythme cardiaque et à bien transpirer, la callisthénie peut répondre à vos attentes, affirme le coach. [Si] vous n'avez jamais fait de sport avant, une pompe ou un squat peut sembler impressionnant, mais il existe des manières de les adapter à votre niveau. Cela peut prendre des années de travail et d'entraînement spécifique pour atteindre le niveau des personnes qui arrivent à faire plusieurs muscle-ups d'affilée. Mais pour commencer, il est plus sûr et plus facile de tenter quelques fentes au poids du corps que d'essayer par exemple de réaliser un soulevé de terre. »



Ces exercices qui sont presque sans risque sont également un très bon outil pour les personnes cherchant à atténuer des douleurs aux épaules, dans le dos ou le genou.

« Il est utile de faire des isolations et de trouver des positions vous permettant de mettre vos muscles sous tension de manière simple mais pendant un très long moment lorsque vous essayez de rééduquer ces muscles, explique Jeremy Fernandes. Cela permet d'introduire des mouvements qui sont moins susceptibles d'entraîner des douleurs. Le risque de douleurs est très faible avec ce type de positions tenues, mais si vous deviez tout de même avoir mal, vous pourrez relâcher sans qu'une haltère ou une barre d'haltères vous blesse. »



Les bienfaits de la callisthénie et des isolations pour la rééducation et la gestion de la douleur ont été confirmés par la recherche, mais pour des résultats optimaux, nous vous conseillons d'élaborer un programme de fitness cohérent (ou de demander à un expert de le faire pour vous) qui réponde à vos besoins et à vos objectifs spécifiques.

Le plus gros avantage de la callisthénie par rapport à d'autres types d'exercices, c'est que la majorité des mouvements peuvent être effectués sans poids ni équipement supplémentaire, à l'exception des tractions ou de la corde à sauter. Tant que vous avez suffisamment d'espace pour effectuer les mouvements, vous pouvez pratiquer ce sport presque n'importe où. Ces exercices sont particulièrement utiles si vous n'êtes pas chez vous ou si un abonnement à une salle de sport est trop coûteux.