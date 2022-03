Les meilleurs exercices avec bande de résistance pour débutants

Les bandes de résistance peuvent être un outil crucial pour activer les muscles pour de nombreuses raisons. Avant de commencer votre séance de training, vous pouvez les utiliser pour activer de manière isolée les groupes musculaires que vous souhaitez travailler. Par ailleurs, les bandes de résistance peuvent constituer une aide précieuse pour résoudre un problème postural courant : le syndrome de Janda.

Le syndrome de Janda est une pathologie qui peut se produire dans l'ensemble du corps, ou se manifester sous la forme du syndrome croisé supérieur ou du syndrome croisé inférieur. Extrêmement courant chez les personnes qui passent une grande partie de leur journée assises, le syndrome de Janda se traduit par une contraction des muscles antérieurs du corps (comme les épaules et les hanches) et un relâchement de la chaîne postérieure (comme les fessiers, le dos et les ischio-jambiers).

Lorsque cela se produit, vous remarquerez peut-être que vous êtes en permanence dans une position voûtée, même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau. Si cette situation vous concerne, vous devriez envisager de travailler un peu plus votre chaîne postérieure avant votre prochain entraînement, pour vous assurer de réaliser des mouvements aussi efficaces et puissants que possible. C'est là qu'interviennent les bandes de résistance.

Par exemple, une étude publiée en 2016 dans le Journal of Physical Therapy Science a montré que les personnes participantes qui avaient utilisé des bandes de résistance pour corriger une posture avec des épaules arrondies et une tête penchée vers l'avant (deux composantes du syndrome croisé supérieur) ont montré une amélioration significative de leur alignement après avoir réalisé une simple série de mouvements spécifiques ciblant les muscles en cause.

Les bandes de résistance peuvent vous aider à adopter une bonne posture en activant les muscles que vous avez tendance à délaisser dans votre vie quotidienne. Une fois votre posture corrigée, vos séances d'entraînement devraient s'améliorer considérablement. Vous solliciterez les muscles appropriés pour effectuer vos exercices plutôt que de compenser avec d'autres muscles.