Comment faire de l'exercice avec de l'arthrose selon les spécialistes

Si tu souffres d'arthrite, sache tu n'es pas un cas isolé. En 2019, 527,81 millions de cas ont été recensés dans le monde pour cette maladie dégénérative des articulations, qui touche le plus souvent les mains, le bas du dos, le cou, les genoux, les hanches et les pieds. Avec des symptômes tels que des douleurs, des raideurs et des gonflements, tout type de mouvement, en particulier les efforts physiques, peut s'avérer difficile.

Or, comme le suggèrent plus loin les kinésithérapeutes et les chirurgiens orthopédiques, tu peux et tu dois faire de l'exercice, après avoir consulté ton médecin. Lis ces conseils pour repousser tes limites si tu souffres d'arthrose, la forme d'arthrite la plus courante.