Les cinq bienfaits des étirements au quotidien selon les experts

Une étude de 2019 publiée dans SAGE Journals a révélé que les étirements pouvaient avoir un effet positif sur l'humeur et sur les aptitudes cognitives. Après avoir pris part à une séance de 10 minutes de techniques de yoga et de postures d'étirement, de jeunes adultes inactifs ont rapporté de plus faibles niveaux de tension, d'anxiété, de dépression, de colère, de fatigue et de confusion. En outre, les auteurs de l'étude ont noté un lien entre l'amélioration de l'humeur et celle des performances cognitives, comme l'apprentissage, la réflexion, la mémoire, la résolution de problèmes et la prise de décisions.

Même si les auteurs indiquent que de plus amples recherches sont nécessaires afin d'identifier précisément les mécanismes en cause, ils supposent que les étirements ont la capacité d'altérer les neurotransmetteurs du cerveau, comme la sérotonine (une hormone impliquée dans la régulation de l'humeur et des émotions). Ils ont également constaté que le niveau de tension et d'anxiété ressenti par les personnes participant à l'étude avait baissé après seulement 10 minutes d'étirements.

« Lorsque nous ressentons du stress, nous tendons à crisper nos muscles en réaction, indique Marissa Miller. Le fait d'allonger ces muscles tendus peut signaler à notre cerveau que nous ne sommes pas en danger, que nous pouvons nous détendre. »

