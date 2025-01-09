Il est normal d'avoir des courbatures après un run, surtout si tu débutes en running ou que tu reprends après une pause. Mais les quadriceps et les ischio-jambiers ne sont pas les seules parties du corps à développer des tensions après avoir foulé le bitume : les fessiers absorbent aussi une grande partie de ces chocs. Et comme les fessiers et le bas du dos sont directement connectés, des tensions au niveau des fessiers peuvent contribuer à raidir le bas du dos après un entraînement.

John Gallucci, Jr., coach sportif diplômé, kinésithérapeute et PDG de JAG Physical Therapy, explique : « Les impacts répétés de la course, le fait de changer de surfaces et le port de chaussures inadaptées peuvent exercer une pression sur la colonne vertébrale et les muscles environnants, entraînant des tensions ou une gêne dans le bas du dos. » Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui courent ont mal au dos, ajoute-t-il. « Une bonne technique et un bon entraînement peuvent réduire ce risque. »

Le running peut aussi contribuer à soulager les douleurs dans le bas du dos affirme Milica McDowell, kinésithérapeute et vice-présidente des opérations chez Gait Happens.

S'attaquer aux causes sous-jacentes des douleurs lombaires après un run est essentiel pour les traiter et les prévenir par la suite.