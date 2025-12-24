Pronation et supination : quelle est la différence ?

Comment savoir si tu souffres de pronation ou de supination, et pourquoi c'est important
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Apprends la différence entre la pronation et la supination, comment chacune affecte la mécanique de running, et comment choisir les bonnes chaussures en fonction de ton cycle de marche.
Lorsque tu marches ou cours, tes pieds modifient subtilement la répartition du poids. C'est ce qu'on appelle la pronation et la supination, selon la direction dans laquelle tes pieds ont tendance à « se dérouler » à chaque pas.
« La pronation se produit lorsque le pied se déroule vers l'intérieur, plaçant une plus grande partie du poids corporel sur le bord intérieur du pied. La supination est le contraire : lorsque le pied se déroule vers l'extérieur, plaçant la majeure partie du poids corporel sur le bord extérieur du pied », explique Carol Mack, D.P.T., spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique, à Cleveland (Ohio). « Ces mouvements sont normaux et se produisent à chaque pas que nous faisons. Cependant, chez certaines personnes, la pronation ou la supination peut être encore plus prononcée. »
Lorsque cela se produit, on parle de surpronation ou de sursupination (sous-pronation), ce qui peut avoir un impact sur ta démarche et tes performances athlétiques.
Définitions rapides
- Pronation : déroulé du pied vers l'intérieur
- Supination : déroulé du pied vers l'extérieur
- Les deux phénomènes sont normaux, mais des problèmes surviennent lorsque l'un ou l'autre devient excessif.
Qu'est-ce que la pronation ?
La pronation est ce qui se passe lorsque ton pied penche vers l'intérieur en direction de ta voûte plantaire et de ton gros orteil. Cela crée un déverrouillage naturel du pied qui permet d'absorber les chocs lorsque tu marches ou cours, selon Larisa Durrenberger, physiothérapeute spécialisée en orthopédie et en médecine du sport chez WAVE Physical Therapy and Pilates à Cincinnati (Ohio).
Il s'agit d'une pronation normale qui implique que le pied se déroule de 15 % maximum vers l'intérieur, de sorte que le pied entier touche brièvement le sol avant de le décoller de nouveau.
Qu'est-ce que la surpronation ?
La surpronation du pied se produit lorsque le pied penche trop vers l'intérieur, exerçant une pression excessive sur la voûte plantaire et pas seulement sur les pieds et les chevilles.
« Lorsque vous présentez une surpronation, cela peut entraîner une rotation excessive d'autres articulations vers l'intérieur, comme le genou et la hanche », explique Carol Mack.
En général, une pronation normale aide à répartir les chocs et à stabiliser la cheville, tandis qu'une pronation excessive surcharge les tissus mous.
« La surpronation peut être causée par un pied plat, une faiblesse du mollet médial et des muscles du pied lui-même, des chaussures avec un soutien inadéquat de la voûte plantaire ou une augmentation du poids corporel », ajoute Durrenberger.
Les chaussures les plus adaptées à la surpronation
Si vous êtes un surpronateur, vous devriez opter pour une chaussure offrant une stabilité renforcée ou une technologie de contrôle des mouvements. Ces chaussures contrôlent à différents degrés les mouvements de ton pied
- Les chaussures de running stables sont recommandées pour les surpronateurs. Elles sont conçues pour soutenir la voûte plantaire au niveau de la semelle intermédiaire, parfois même jusqu'au talon. Cela aide à guider la transition du talon à la pointe qui est particulièrement importante pour les runners.
- Les chaussures intégrant le contrôle des mouvements sont recommandées pour les runners qui présentent une surpronation très marquée. Elles offrent un soutien de la voûte plantaire au niveau de la semelle intermédiaire, en plus d'un soutien supplémentaire par une coque au niveau du talon.
« Choisir les bonnes chaussures est important pour soutenir les articulations et les ligaments du pied », explique Carol Mack. « Cela va de pair avec l'exercice du bas du corps pour renforcer les pieds, les chevilles et les hanches. »
Chaussures NIKE pour pronateurs
Envisage les choix suivants si tu es en surpronation, pour plus de stabilité et de confort :
Qu'est-ce que la supination ?
Pendant la marche ou le running, la supination se produit lorsque le talon se décolle du sol et que le poids de ton corps se transfère sur la tranche (extérieure) de ton pied.
« La supination se produit lorsque votre poids se déplace vers le bord extérieur de votre pied, ce qui rend le pied plus rigide pour faciliter la phase de poussée du run et de la marche », explique Durrenberger. « Lorsqu'elles sont équilibrées, la pronation et la supination sont des mouvements normaux et nécessaires pour que le pied se déplace pendant le cycle de la marche. »
Qu'est-ce que la supination excessive (sous-pronation) ?
La supination excessive, parfois également appelée sous-pronation, se produit lorsque l'inclinaison du pied vers l'extérieur est supérieure à la moyenne. Les personnes dotées de voûtes plantaires marquées ont davantage de risques de souffrir de supination excessive.
La sursupination peut être causée par un pied rigide à voûte plantaire haute, des muscles du mollet tendus, des chaussures mal ajustées ou une blessure antérieure qui a entraîné le développement de compensations, explique-t-elle.
Les chaussures les plus adaptées à la supination
Lorsqu'il s'agit d'acheter des chaussures adaptées en cas de supination (ou de sous-pronation), de nombreuses personnes recherchent des chaussures qui maintiennent les voûtes plantaires hautes. Généralement, il faut opter pour une chaussure qui offre beaucoup d'amorti, tout particulièrement au niveau de la semelle intermédiaire. Une pointe large peut également être utile, car elle aide à maintenir le pied, à absorber les chocs et à stimuler la pronation.
Tourne-toi vers des chaussures neutres comme la Nike Pegasus ou la Nike Vomero pour tirer parti de l'absorption des chocs, de l'amorti ainsi que du maintien de la voûte plantaire et de la cheville qu'elles proposent. Vous pouvez également essayer la Nike React Infinity Run, qui possède une pointe plus large pour une stabilité optimale.
Comment connaître ton type de foulée
Il existe plusieurs façons de savoir si tu es en situation de surpronation ou de sursupination.
- Test de l'empreinte humide. (voir la FAQ ci-dessous) Mouille ton pied et marche sur une surface absorbante comme une feuille de papier ou du béton. La forme de ton empreinte peut indiquer ton niveau de pronation ou de supination.
- Test de motif d'usure. Le moyen le plus simple de vérifier si tu es en surpronation ou en sous-pronation est de regarder les motifs d'usure sur le dessous de tes chaussures. Si le bord extérieur de ta chaussure présente une usure importante, tu es probablement en situation de surpronation. Si tu constates plus d'usure à l'intérieur de la chaussure, tu es peut-être en surpronation, selon Durrenberger.
- Filme ton run sur tapis de course par derrière. Tu peux en apprendre beaucoup sur ta démarche en la regardant en vidéo, car tu peux ralentir la vitesse et zoomer sur tes pieds.
« Comprendre votre démarche et savoir si vous êtes en surpronation ou en sous-pronation est très utile, car les deux peuvent avoir un impact sur la mécanique du running qui contribue à la performance », explique Carol Mack.
Quand consulter un professionnel
Dans de nombreux cas, le port de chaussures adaptées peut faire une différence significative lorsqu'il s'agit d'ajuster ta démarche, suggère Mack. Cependant, si tu ressens des douleurs, qu'elles soient aiguës ou sourdes et chroniques, ou si tu as des problèmes persistants au dos, aux hanches et aux genoux, il peut être utile de parler à ton équipe de santé pour évaluer ce qui se passe.
Foire aux questions
Peut-on corriger la surpronation ou la supination ?
Les chaussures qui visent à réduire la pronation ou la supination peuvent aider, ainsi que les exercices qui aident à renforcer la voûte plantaire, les mollets et les hanches, suggère Durrenberger. Cela peut inclure :
- Pronation : les élévations de mollets étirent et renforcent les mollets, et les cercles de cheville et les ponts fessiers renforcent la stabilité et l'équilibre sur une jambe.
- Supination : les élévations du talon avec une balle serrée entre les chevilles t'aident à rester dans une position neutre de la cheville, les marches latérales renforcent les hanches et les soulevés de terre inversés à une jambe pour l'équilibre aident à améliorer la force d'une seule jambe.
« Si c'est confortable, l'haltérophilie sans chaussures fait travailler davantage les muscles du pied », explique Durrenberger. « Mais même si vous devez garder vos chaussures, que ce soit pour des raisons de confort ou à cause des règles de salle, essayer de maintenir une position de « pied trépied » (où vous avez une pression égale sur le gros orteil, le petit orteil et le talon) aidera à créer une stabilité autour du pied et de la cheville. »
Existe-t-il un test qu'on peut effectuer chez soi qui indique si je suis en pronation ou en supination excessive ?
Le test du « pied mouillé » peut vous aider à déterminer si vous êtes un surpronateur ou un supinateur. Mouille ton pied et marche sur une surface où ton empreinte laissera une marque, comme du béton, une feuille de papier ou du carton. Analysez ensuite l'empreinte laissée par votre pied :
- Si l'empreinte montre le pied dans sa totalité et qu'elle est assez large au niveau de la voûte plantaire, vous êtes un surpronateur.
- Si la zone de la voûte plantaire est très fine ou même totalement séparée de la marque laissée par la pointe de votre pied, vous êtes un supinateur.
- Si la zone correspondant à la voûte plantaire est légèrement étroite, vous présentez probablement une pronation normale.
La surpronation ou la sous-pronation peut-elle être un problème au niveau de l'avant-bras ?
Lorsque la surpronation ou la supination est un problème au niveau de l'avant-bras, cela est généralement dû à une limitation de la rotation et non à un excès de rotation. Une rotation normale de l'avant-bras est d'environ 75 degrés en pronation et 85 degrés en supination.
De nombreuses activités quotidiennes sont réalisées dans un arc de 50 degrés en pronation et en supination. Si la rotation est restreinte de plus de 30 degrés en pronation ou en supination, une plus grande rotation de l'épaule est nécessaire, ce qui peut être problématique s'il s'agit d'un handicap chronique.