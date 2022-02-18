Comment créer un studio de yoga à la maison

Cinq façons simples de créer un espace relaxant pour pratiquer le yoga à la maison
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Découvrez comment recréer l'ambiance relaxante et apaisante de votre studio de yoga préféré au cœur même de votre maison.
Il y a dans les studios de yoga une atmosphère spéciale qui fait naître en nous un sentiment de calme dès que nous en franchissons la porte. Qu'il s'agisse de la couleur des murs, de l'éclairage ou de la diffusion d'huiles essentielles apaisantes, chacun de ces éléments peut donner le ton d'une pratique réparatrice et tonifiante. Mais comment recréer cette même ambiance sans avoir à quitter la maison ?
Pour commencer, il est essentiel d'aménager un espace dédié à votre pratique. Si vous n'avez pas la possibilité de reproduire votre studio de yoga préféré à l'identique, vous pouvez tout de même retrouver le même sentiment de paix et de force qu'offre le yoga, tout en gardant à l'esprit l'objectif de votre pratique.
Aménager chez vous un espace idéal pour le yoga n'a rien de très compliqué. Après tout, un environnement simple et minimaliste a l'avantage d'éliminer les distractions, vous permettant de vous concentrer sur votre respiration et sur vos mouvements.
Comment aménager un espace de yoga idéal à la maison ?
1.Désignez un emplacement
Identifiez un endroit où vous pourrez dérouler confortablement votre tapis. Cette zone doit être libre de tout encombrement, obstacle ou élément perturbateur. Idéalement, choisissez un endroit proche d'une fenêtre qui fournit un éclairage naturel. Si la zone que vous avez choisie a tendance à être bruyante, un générateur de bruit blanc peut éliminer toute distraction.
Ensuite, désencombrez l'espace pour éviter de renverser ou de casser un objet pendant votre pratique. Un mur vierge peut aussi constituer une bonne option, surtout si vous appréciez les postures inversées comme les poiriers.
2.Munissez-vous d'un tapis et d'accessoires de yoga
Après avoir dégagé l'espace en question, déroulez votre tapis et gardez les accessoires essentiels à proximité. Par exemple, il peut s'agir de briques, de sangles, d'oreillers, d'une couverture, d'huiles essentielles ou tout autre élément que vous aimez utiliser au cours de vos séances. Vous n'avez pas forcément besoin d'accessoires pour pratiquer le yoga sérieusement dans votre studio à domicile, mais en intégrer certains peut vous aider à approfondir votre pratique à mesure que vous vous familiarisez avec différentes postures et que vous gagnez en souplesse. Le plus important est de créer un espace qui vous motive à pratiquer.
3.Utilisez un éclairage tamisé
L'éclairage est extrêmement important et peut même avoir un impact sur votre bien-être. La lumière du soleil, par exemple, stimule la production de sérotonine, une substance chimique associée à la sensation de bonheur et de détente. Si votre logement ne vous permet pas de miser sur un éclairage naturel, envisagez d'installer des variateurs de lumière ou des ampoules à lumière douce pour créer une atmosphère relaxante.
4.Décorez l'espace sobrement mais avec intention
S'il est important de maintenir la propreté de votre espace dédié au yoga, il est également crucial de créer un lieu accueillant. En fin de compte, vous voulez créer une atmosphère positive pour associer votre environnement à la force, au calme et à la concentration, ou à tout ce que vous espérez obtenir grâce à votre pratique. Voici quelques suggestions pour éveiller chez vous un sentiment de calme :
Allumer quelques bougies parfumées (veillez à les placer à l'écart des rideaux et de votre tapis)
Utiliser des pulvérisateurs à base d'huiles essentielles comme l'eucalyptus ou la lavande
Peindre un mur d'accent avec une couleur douce comme le bleu clair ou le gris
5.Continuez à améliorer votre espace
Quelle que soit la façon dont vous aménagez votre studio de yoga à domicile, ne négligez pas votre environnement, car celui-ci peut favoriser un sentiment d'ancrage et de connexion intérieure. C'est l'espace où vous pouvez vous détendre et prendre du temps pour vous. Au fur et à mesure que votre pratique devient une habitude, prenez soin de relever ce qui vous aide à vivre pleinement vos séances. S'il vous manque quelque chose dans votre espace, n'ayez pas peur de le modifier. Si vous voulez améliorer votre équilibre lors de vos postures inversées, par exemple, il peut être judicieux de libérer un peu d'espace au pied d'un mur.
Une fois votre sanctuaire de yoga installé chez vous, fixez-vous quelques objectifs réalisables. Par exemple, vous pourriez peut-être suivre quelques cours de yoga virtuels sur l'application Nike Training Club. Cela vous permettra de poser les bases d'une pratique solide et régulière.
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