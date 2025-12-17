Les 9 bienfaits du hot yoga pour un corps et un esprit plus sains

Les 9 bienfaits du hot yoga pour un corps et un esprit sains
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Découvre les 9 principaux bienfaits du hot yoga. Ils incluent notamment une amélioration de la souplesse, une meilleure capacité pulmonaire, une densité des os renforcée et un effet anti-stress. On te montre comment te lancer en toute sécurité.
Certains types de yoga contemporain ont évolué à partir du yoga traditionnel, en conservant de nombreuses postures et intentions, mais en ajoutant une touche de modernité. Le hot yoga est l'une de ces options. Selon l'American Council on Exercise, ce type de yoga est pratiqué dans des salles chauffées où la température est généralement comprise entre 29 et 40 °C.
Popularisé dans les années 1970, le hot yoga s'est développé au cours des décennies pour englober de nombreux styles, et bien qu'il ne soit pas recommandé à tout le monde (notamment aux personnes enceintes et à celles souffrant de certains problèmes de santé), de nombreuses personnes trouvent des avantages notables à un cours de yoga dans une salle chauffée. Voici quelques-uns des principaux avantages du hot yoga.
Points clés à retenir
- Cadre : salle chauffée (entre 29 et 40 °C)
- Durée : 45 à 90 minutes pas cours, en général
- Avantages : amélioration de la souplesse, de la capacité pulmonaire, de la masse osseuse, de la combustion des calories, de l'humeur, de la régulation du glucose, de la gestion du stress, de la santé cardiaque et de celle de la peau
- Idéal pour : Les yogis intermédiaires ou chevronnés à l'aise avec la chaleur
1. Amélioration de la souplesse
Pourquoi c'est important : Les muscles chauds permettent un étirement plus profond et une plus grande amplitude de mouvement des articulations, réduisant ainsi le risque de blessure.
S'étirer avec des muscles chauds, comme c'est le cas en pratiquant le hot yoga, améliore la souplesse des muscles et augmente l'amplitude de mouvement des articulations.
Une recherche publiée en octobre 2025 dans la revue Sports Medicine-Open a examiné 43 études sur les effets du hot yoga et a révélé que sa pratique régulière présentait plusieurs avantages, notamment en termes de souplesse. Les chercheurs ont ajouté que le hot yoga peut également aider à améliorer l'équilibre, la mobilité et la condition physique fonctionnelle globale.
2. Amélioration de la masse osseuse
Pourquoi c'est important : Les postures de hot yoga qui exercent une pression bénéfique sur les os peuvent contribuer à améliorer la force et la densité osseuses.
La densité osseuse diminue naturellement avec l'âge. En particulier, la Société d'endocrinologie note que la ménopause accélère considérablement la perte osseuse et augmente le risque d'ostéoporose, avec jusqu'à 20 % de perte osseuse survenant après 60 ans.
Les recherches du Sports Medicine-Open ont révélé qu'en plus d'une plus grande souplesse, les personnes qui pratiquaient régulièrement le hot yoga présentaient également une meilleure densité minérale osseuse. Cela peut être dû en partie à la façon dont certaines postures créent un stress bénéfique, qui est un signal pour les os de devenir plus denses et plus forts au fil du temps.
3. Amélioration de la capacité pulmonaire
Pourquoi c'est important : L'accent mis par le yoga sur la respiration peut avoir un effet notable sur la capacité pulmonaire, ce qui est particulièrement important quand on prend de l'âge.
Le yoga étant centré sur des techniques de respiration et sur la prise de conscience de la respiration, il te permet d'entraîner tes poumons à garder plus d'air. En prenant des inspirations profondes et régulières, tu permets à une plus grande quantité d'oxygène de pénétrer dans ta circulation sanguine, ce qui maintient tes poumons en bonne santé et augmente ta capacité pulmonaire, qui tend à diminuer avec l'âge.
L'American Lung Association explique que la pratique des techniques de respiration pendant le yoga peut également être bénéfique pour les personnes atteintes de maladies pulmonaires, comme l'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
4. Consommation de calories
Pourquoi c'est important : L'intensité d'un cours de hot yoga fait travailler ton corps plus intensément que dans un cours de yoga traditionnel, ce qui peut augmenter la combustion des calories.
Lors d'une séance de yoga classique, tu peux brûler entre 180 et 460 calories, en fonction de l'intensité, de la durée de la séance et de ton poids. Mais tu transpires beaucoup plus dans un studio chauffé, ce qui signifie que ton corps travaille plus dur pour réguler ta température et que ton cœur fait circuler plus de sang. En conclusion, tu brûles plus de calories que lors d'une séance de yoga classique sans la chaleur.
Une étude publiée en mai 2020 dans l' International Journal of Exercise Science a évalué les effets d'une séance de hot yoga par rapport au yoga à température ambiante. Elle a révélé que les cours en salle chauffée augmentaient la dépense calorique en raison des ajustements physiologiques que les étudiants effectuaient en raison de la chaleur.
5. Amélioration des symptômes de dépression et d'anxiété
Pourquoi c'est important : Tout type de pratique du mouvement peut avoir un effet sur l'humeur et la santé mentale, et le hot yoga ne fait pas exception, car cela procure un soutien émotionnel.
Faire des exercices doux et basés sur la respiration comme le yoga peut non seulement aider physiquement à la santé pulmonaire, mais aussi réduire le stress et l'anxiété.
Le yoga et la méditation peuvent contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression, selon Harvard Health. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que le yoga renforce le cerveau de manière essentielle, ce qui profite à la mémoire, à l'attention, à la conscience, à la pensée et au langage. En gros, cela permet à ton cerveau de fonctionner plus efficacement à tous les niveaux, y compris dans le traitement des émotions.
Une étude datée du mois d'août 2019, publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine, a montré qu'un stage de hot yoga de huit semaines réduisait les symptômes de dépression chez les femmes adultes, notamment la mauvaise hygiène de vie et la limitation des fonctions cognitives.
Même les personnes souffrant de troubles dépressifs majeurs peuvent ressentir un certain soulagement. Une étude publiée en mars 2023 dans la revue Frontiers in Psychiatry a révélé que, par rapport à un groupe témoin, les personnes qui pratiquaient le yoga voyaient leurs symptômes dépressifs s'améliorer.
6. Régulation du niveau glycémique dans le sang
Pourquoi c'est important : La gestion de la glycémie est importante pour de nombreuses fonctions physiques, et il a été démontré que le yoga a un impact bénéfique sur le contrôle du glucose.
Pour les personnes atteintes de diabète de type 2, la gestion de la maladie implique de contrôler la glycémie, ainsi que la pression artérielle et le taux de cholestérol. Les recherches suggèrent que le yoga peut être un complément efficace aux stratégies de gestion médicale de la maladie.
Selon l'American Diabetes Association, la pratique d'activités axées sur le corps et l'esprit, comme le yoga, peut faire baisser la glycémie autant que certains médicaments antidiabétiques. L'organisation ajoute que le yoga peut également contribuer à améliorer les symptômes de la douleur, à renforcer la qualité du sommeil et à favoriser la gestion du poids, ce qui peut contribuer à réduire le risque de complications liées au diabète.
7. Meilleure gestion du stress
Pourquoi c'est important : En mettant l'accent sur la respiration profonde, le hot yoga peut aider à réduire le stress, ce qui contribue à améliorer la santé globale.
Les effets du stress chronique sur le corps ne peuvent être sous-estimés. La Cleveland Clinic note que l'activation continue de la réponse au stress provoque une usure du corps. Les effets peuvent inclure un système immunitaire affaibli, des tensions musculaires, des douleurs thoraciques, des problèmes digestifs, de l'hypertension, de la fatigue et bien d'autres problèmes.
Le yoga encourage à se recentrer et à prendre conscience des facteurs de stress externes. Grâce à une pratique régulière, tu constateras que les techniques de respiration, l'immobilité et la chaleur de la pièce aident ton corps et ton esprit à se détendre.
Dans une étude de mai 2022 publiée dans Psychosocial Intervention, 290 personnes qui n'avaient jamais fait de yoga auparavant ont été placées soit dans un groupe témoin, soit dans un groupe de yoga qui a participé à six semaines de séances de hot yoga. Les personnes pratiquant le hot yoga ont signalé des améliorations de leur santé générale, de leur satisfaction dans la vie et de leur tranquillité d'esprit, ainsi qu'une diminution du stress perçu.
8. Amélioration de la santé cardiaque
Pourquoi c'est important : Avec le hot yoga, le travail accru effectué par ton système cardiorespiratoire peut jouer un rôle dans le fonctionnement des poumons et du cœur.
S'entraîner dans une salle chauffée représente indubitablement un défi physique. Ton cœur, tes poumons et tes muscles sont plus sollicités, ce qui stimule ta respiration, ta fréquence cardiaque et ton métabolisme.
Une étude publiée en mai 2021 dans l'International Journal of Yoga a révélé que l'exposition chronique à la chaleur dans le cadre de hot yoga favorise les adaptations cardiovasculaires et cellulaires, ce qui signifie que le cœur s'adapte pour gérer le stress thermique, améliorant ainsi son fonctionnement global.
9. Une peau plus belle
Pourquoi c'est important : Une peau saine est la première ligne de défense du corps, te protégeant des bactéries, des virus, de la pollution et d'autres menaces. Aisi, la capacité du hot yoga à stimuler la peau est un plus pour ta réponse immunitaire.
La transpiration accrue améliore la circulation et augmente l'apport de sang riche en oxygène vers les cellules de l'épiderme, ce qui t'assure un teint éclatant après la séance. Plus encore, il renforce la barrière essentielle que constitue une peau saine. Selon l' American Medical Association, une peau saine protège non seulement contre les germes externes et d'autres menaces, mais elle contrôle également la perte d'humidité et aide à réguler la température corporelle.
Lorsque tu transpires pendant une séance de hot yoga (et la plupart des gens transpirent beaucoup), cela peut libérer des impuretés qui peuvent avoir été piégées dans la peau, note l'American Dermatology Association. Tant que tu prends soin de te doucher après, cela peut être un stimulant pour la santé de la peau.
Comment t'initier au hot yoga
Si la pratique du hot yoga t'intéresse, envisage d'abord d'essayer une séance de yoga classique. Et demande à ton studio si des séances de hot yoga adaptées aux débutants sont proposées.
Certaines séances utilisent la chaleur résiduelle de la séance précédente. La température est donc plus basse que celle d'une séance de hot yoga classique, et se situe en général entre 26 et 29 °Celsius.
Le plus important, c'est d'essayer pour voir si le hot yoga vous convient ou si tu préfères continuer tes séances non chauffées.
Conseils de sécurité pour le hot yoga
Comme pour tout type d'entraînement, vous devez savoir comment pratiquer en toute sécurité et comment éviter les blessures. Si tu débutes, le hot yoga peut te sembler insurmontable ou trop étouffant, c'est pourquoi il est important d'y aller progressivement et de savoir à quoi t'attendre et quoi faire si tu as trop chaud ou si tu ressens une grande fatigue. Voici quelques conseils :
- Veillez à bien vous hydrater : buvez de l'eau avant, pendant et après la séance.
- Soyez à l'écoute de votre corps : vous avez toujours la possibilité de quitter la séance pour prendre l'air et récupérer. Les professeurs de yoga souhaitent que vous vous sentiez en sécurité et en forme, et vous encouragent à prendre des pauses à l'extérieur de la pièce si vous en ressentez le besoin.
- Parlez à votre médecin, si vous avez des antécédents médicaux : s'il vous est arrivé de perdre connaissance en raison d'une pression artérielle basse ou si vous avez un problème cardiaque, parlez d'abord à votre médecin. Il en va de même si vous êtes enceinte.
FAQ
Qu'est-ce que le hot yoga et en quoi est-il différent du yoga ordinaire ?
Comme son nom l'indique, le hot yoga se pratique dans une pièce chauffée, généralement entre 29 et 40 °C. Le yoga classique se pratique à température ambiante. Cependant, les deux types peuvent avoir les mêmes poses et séquences.
Quels sont les principaux avantages du hot yoga ?
Les avantages d'une pratique de hot yoga comprennent une amélioration de la souplesse, de la capacité pulmonaire, de la masse osseuse, de la combustion des calories, de l'humeur, de la régulation du glucose, de la gestion du stress, de la santé cardiaque et de la santé de la peau.
Le hot yoga est-il sans danger pour les débutants ou les personnes ayant des problèmes de santé ?
Pour des raisons de sécurité, les débutants devraient d'abord envisager de pratiquer le hot yoga dans une pièce chauffée plutôt que dans une pièce à température maximale, afin de s'habituer à bouger dans ce type d'environnement. Pour les personnes ayant des problèmes de santé, il est important d'en parler d'abord au médecin, car il est contre-indiqué dans certains cas, ainsi que pour la grossesse.