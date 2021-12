Cinq façons d'intégrer le yoga dans votre vie quotidienne

La journée peut facilement nous échapper lorsque nous devons gérer des événements stressants, comme une journée de travail bien chargée ou des responsabilités familiales. Prenez conscience du moment où vous commencez à vous sentir submergé, puis prenez le temps de fermer les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Votre niveau de stress peut considérablement baisser si vous prenez l'habitude de faire des pauses tout au long de la journée pour respirer profondément, vous détendre et rester bien ancré dans le moment présent.

La technique de respiration la plus basique que vous pouvez pratiquer consiste à compter. Une méthode de respiration simple appelée 4-7-8 est basée sur une technique ancienne appelée pranayama. Elle aide les personnes qui la pratiquent à prendre le contrôle de leur respiration.

Son déroulement est très simple : commencez par respirer par le nez pendant quatre secondes. Retenez votre souffle pendant sept secondes, puis expirez doucement par la bouche durant huit secondes.

Lorsque vous êtes au volant

La méditation et la pleine conscience englobent un grand nombre de techniques différentes. Rien ne vous oblige à fermer systématiquement les yeux pour faire le vide dans votre esprit. La pleine conscience peut simplement consister à vivre pleinement l'instant présent en prêtant attention à votre respiration, à votre corps et à ce qui vous entoure. C'est d'ailleurs la manière la plus sûre de conduire.

Il est courant de pratiquer la pleine conscience en marchant, alors pourquoi pas en conduisant ? Évacuez votre stress et retrouvez votre concentration et votre vigilance derrière le volant en étant à l'écoute de votre corps et de votre respiration. Soyez attentif au moment présent, et si vous parvenez à le faire tout en restant concentré sur la route, vous pouvez également écouter quelque chose, comme un podcast par exemple, pendant que vous conduisez. En pratiquant plus souvent cette forme de pleine conscience et de vigilance, cela deviendra petit à petit une habitude.

Postures à faire à votre bureau

Si vous travaillez à un bureau, que ce soit chez vous ou dans les locaux d'une entreprise, vous pouvez facilement intégrer le yoga dans vos pauses quotidiennes. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre debout et vous étirer en vous penchant en avant, en bougeant et en allongeant la colonne vertébrale. Au fil du temps, ces exercices vous aideront à améliorer votre circulation sanguine ainsi que votre souplesse.

Pince debout

Prenez cinq minutes pour vous pencher en avant et essayer de toucher vos orteils. Commencez en position debout, les jambes écartées à la largeur des hanches. Levez les bras au-dessus de la tête et penchez-vous doucement en avant vers le sol. Essayez de toucher vos orteils du bout des doigts et, si nécessaire, pliez légèrement les genoux. Ramenez le poids du corps sur la plante des pieds, de manière à ce que vos hanches restent bien au-dessus des chevilles. Expirez lorsque vous vous penchez en avant et inspirez lorsque vous revenez en position debout.

Vous pouvez également utiliser votre bureau comme support en posant les bras et les mains dessus. Penchez-vous doucement en avant de manière à ce que votre corps forme un « L » vu de côté.

Chat-vache

Mettez-vous à quatre pattes à côté de votre bureau et réalisez la posture du chat-vache à plusieurs reprises. Cette posture étire le dos lorsque vous poussez le ventre vers le sol et que vous levez la tête vers le plafond. Redescendez ensuite la tête pour regarder en direction de vos jambes.

Étirez la zone entre les épaules en appuyant sur vos mains comme si vous repoussiez le sol. Expirez et débarrassez-vous de tout l'air vicié et de la fatigue du milieu d'après-midi.

Quels en sont les autres bienfaits ? Elle vous permettra d'améliorer votre posture, en particulier si vous travaillez en position assise durant la majeure partie de la journée.

Postures à faire à l'heure du repas

Vous avez probablement déjà entendu parler de l'alimentation intuitive, qui met en avant une approche saine de la nourriture passant par l'écoute des besoins et envies du corps. Cela revient à manger en pleine conscience, c'est-à-dire prendre le temps de bien mâcher chaque bouchée au lieu d'engloutir la nourriture, et s'autoriser à sentir vraiment le goût de ce que l'on mange.

La pleine conscience englobe évidemment le fait d'être attentif à ce que l'on mange au quotidien. Si vous cherchez à mettre l'accent sur votre alimentation et à adopter des habitudes alimentaires saines, utilisez cette tactique et faites de meilleurs choix qui apporteront à votre corps toute l'énergie dont il a besoin pour être en bonne santé et réussir la journée.