Cinq façons d'intégrer le yoga dans votre vie quotidienne

Le yoga est une pratique qui associe le corps et l'esprit, en combinant le mouvement, le breathwork (pranayama) et la pleine conscience pour favoriser la souplesse, la force, l'équilibre et la réduction du stress. Pour les débutants, le yoga peut se résumer à apprendre quelques postures de base, à s'étirer à la maison ou à suivre un premier cours dans un studio. Si le plus difficile est de se lancer, la pratique quotidienne du yoga devient plus facile à mesure que l'on en prend l'habitude.

Lorsque tu découvres comment commencer à faire du yoga, la constance est plus importante que l'intensité. Quelques minutes chaque jour, à la maison ou en cours, peuvent améliorer ta mobilité, venir en aide à ton système nerveux, soulager le stress et développer des schémas de mouvement plus sains pour prévenir les blessures. Des études montrent qu'au fil du temps, même de courtes séances de yoga régulières offrent des avantages pour la santé physique et mentale des personnes de tous âges.

Les styles courants adaptés aux débutants comprennent :