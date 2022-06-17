Trois carences en vitamines et minéraux qui peuvent compromettre vos entraînements

De manière générale, les personnes suivant un régime végétarien ou végan ont plus de risques d'avoir une carence au niveau de ces trois nutriments, étant donné qu'on les trouve principalement dans les produits d'origine animale. Un rapport de 2016 de l'Academy of Nutrition and Dietetics indique que même si un régime végan et végétarien bien planifié est bon pour la santé, il peut être judicieux de prendre des compléments alimentaires comme du fer, de la vitamine B12 et de la vitamine D, en particulier pour les personnes véganes.

Pour ce qui est de la vitamine B12 et du fer, les omnivores ont de la chance. Tant que leur alimentation est variée au niveau des sources de protéines et qu'elle intègre des aliments d'origine végétale riches en nutriments comme les légumes verts à feuilles, les fruits à coque et les graines, ces personnes peuvent largement éviter les carences en fer et en vitamine B12, à condition qu'il n'y ait aucune autre maladie sous-jacente. Mais pour la vitamine D, ce n'est pas la même histoire : on en trouve seulement dans un nombre limité d'aliments, et le taux de vitamine D dans le sang dépend également de l'exposition à la lumière du soleil. En hiver, ou pour les personnes vivant dans des régions où il y a peu de jours d'ensoleillement, il peut être nécessaire de prendre de la vitamine D sous forme de complément alimentaire.

Il faut du temps pour se remettre d'une carence en nutriments. Il vaut donc mieux consulter un diététicien agréé qui pourra vous indiquer l'alimentation idéale pour vous et vous conseiller les compléments alimentaires dont vous avez besoin. La bonne nouvelle ? Souvent, la prise de compléments alimentaires n'est nécessaire que sur une courte période, ou jusqu'à ce que le taux dans le sang ne revienne à la normale.

Texte par Sydney Greene, titulaire d'une Maîtrise en sciences et diététicienne nutritionniste agréée.