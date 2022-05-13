Les effets du sport sur votre système immunitaire

Les effets de l'exercice physique sur votre système immunitaire
Santé et bien-être
Les experts reviennent sur les effets que le sport peut avoir sur le système immunitaire.
Que ce soit le renforcement de la structure osseuse ou la réduction du stress, l'exercice physique présente de nombreux avantages sur le plan de la santé. Mais quel est le lien entre activité physique et système immunitaire ? Lisez notre article pour découvrir les bienfaits du mouvement sur votre système immunitaire.
Qu'arrive-t-il à votre système immunitaire lorsque vous faites de l'exercice ?
Tout commence au niveau des cellules.
« Les contractions musculaires déclenchent la libération de cytokines, qui agissent pour réguler l'activité des cellules immunitaires », explique le Dr Sean Heffron, cardiologue préventif et expert en santé sportive au Centre de prévention des maladies cardiovasculaires de NYU Langone Health.
Les cytokines sont de petites protéines qui signalent une activité aux cellules du système immunitaire et aux cellules sanguines. En substance, ce sont des messagers cellulaires qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire de l'organisme aux agents pathogènes et aux inflammations, selon l'American Cancer Society.
Il existe différents types de cytokines dans l'organisme : les pro-inflammatoires et les anti-inflammatoires. Les cytokines pro-inflammatoires favorisent l'inflammation dans la réponse immunitaire de l'organisme, ce qui incite les cytokines anti-inflammatoires à faire leur travail de réduction de l'inflammation.
Les bienfaits du sport sur le système immunitaire
Qu'il s'agisse de la détection précoce des agents pathogènes ou de la capacité à réduire le risque de maladies chroniques, l'exercice physique présente plusieurs avantages pour le système immunitaire. Voici un aperçu de ce qui se passe lorsque vous transpirez.
1.L'activité physique peut améliorer votre réponse immunitaire
L'exercice, quelle que soit son intensité, produit des cytokines pro-inflammatoires, qui peuvent contribuer à éliminer les infections et à réduire l'inflammation. Une étude publiée en 2020 dans Frontiers in Physiology a révélé que, bien que les exercices d'intensité modérée et intense libèrent des cytokines pro-inflammatoires, les anti-inflammatoires sont ensuite libérés pour combattre cette réponse.
Bien que la manière dont les cytokines pro-inflammatoires provenant de l'exercice peuvent être bénéfiques ne soit pas tout à fait claire, le Dr Heffron explique que cela est probablement dû à la manière dont elles augmentent et diminuent après l'exercice.
En outre, l'exercice physique diminue les hormones de stress, ce qui peut assurer une certaine protection contre les maladies, affirme le Dr Tracy Zaslow,spécialiste en médecine du sport à l'Institut Cedars-Sinai Kerlan-Jobe de Los Angeles et médecin d'équipe pour l'Angel City Football Club. Elle ajoute que pendant et après une séance d'entraînement, la température corporelle est élevée, ce qui aiderait l'organisme à mieux combattre les infections.
La recherche montre que le sport peut également contribuer à réduire les cytokines pro-inflammatoires chez les anciens patients atteints de cancer. Une étude publiée en 2019 dans la revue Brain, Behavior, and Immunity suggère qu'un training combiné d'aérobic et de résistance peut aider à réduire les marqueurs pro-inflammatoires chez les anciens patients atteints du cancer de la prostate et du sein en augmentant les lymphocytes, y compris les cellules tueuses naturelles (ou NK, de l'anglais natural killer).
2.L'exercice peut aider le corps à détecter une infection
Pendant l'activité physique, le corps libère également des hormones qui stimulent la libération de lymphocytes (un type de globules blancs) vers différents organes et tissus, où ils peuvent détecter les virus et inciter le corps à les combattre, explique le Dr Heffron.
« Les globules blancs et les anticorps sont deux acteurs du système immunitaire de l'organisme qui combattent les infections, précise le Dr Zaslow. L'exercice provoque des changements dans les anticorps et les globules blancs, ce qui les fait circuler plus rapidement, donc en théorie, ils peuvent détecter les maladies plus tôt. »
Les exercices aérobiques peuvent stimuler la moelle osseuse à produire des globules blancs tout en augmentant le renouvellement des cellules anciennes, affirme le Dr Heffron.
En outre, une étude publiée en 2011 dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que les personnes qui faisaient de l'exercice cinq jours ou plus par semaine réduisaient de 43 % en 12 semaines leur risque de développer une infection des voies respiratoires supérieures par rapport aux personnes sédentaires.
3.L'activité physique peut aider à prévenir les maladies chroniques
Le stress oxydatif est un phénomène qui se produit dans l'organisme lorsqu'un déséquilibre survient entre les antioxydants et les molécules appelées radicaux libres. Si le stress oxydatif est un sous-produit naturel des processus biologiques de l'organisme, comme la respiration, la digestion des aliments et même l'exercice physique, l'exposition chronique à des niveaux élevés de stress oxydatif peut être nocive.
Il est d'ailleurs associé à des problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. En effet, l'accumulation d'un trop grand nombre de radicaux libres dans l'organisme, avec une quantité insuffisante d'antioxydants pour les réguler, peut causer des dommages aux cellules et aux tissus, ce qui peut entraîner des maladies, selon un article de synthèse paru dans Frontiers in Physiology.
Si l'exercice physique peut être une cause de stress oxydatif, il peut également renforcer la capacité antioxydante de l'organisme pour combattre les effets négatifs du stress oxydatif de toutes origines, et pas seulement de l'exercice physique, confie le Dr Heffron. Considérez-le comme un système de vérification et d'équilibrage.
« L'activité physique, qu'il s'agisse d'un entraînement planifié et structuré ou des mouvements du corps qui se produisent dans le cadre de l'activité quotidienne, peut atténuer les effets néfastes causés par les radicaux libres », indique le Dr Zaslow.
L'exercice modéré peut contribuer à éviter le stress oxydatif et à protéger contre les maladies associées à une inflammation de faible intensité, comme l'athérosclérose (accumulation de plaques dans les artères du cœur), ajoute-t-elle.
L'exercice est également associé à une incidence réduite de certaines maladies chroniques liées à l'âge, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains cancers, selon une étude publiée en 2013 dans Clinics. Selon une étude publiée en 2019 dans la revue Frontiers in Physiology, le renforcement musculaire est tout aussi efficace que l'exercice aérobique pour réduire le risque de maladie chronique chez les personnes âgées. Une raison de plus de faire de la musculation.
Pour information, l'exercice d'intensité modérée est différent pour tout un chacun et est basé sur le niveau de forme physique individuel. Pour la plupart des gens, cela inclut tout type d'entraînement ou d'exercice qui augmente la fréquence cardiaque de 50 à 60 % par rapport à la fréquence au repos, selon la Cleveland Clinic.
Si vous ne savez pas quel type d'exercice faire (ou à quelle fréquence), il est préférable de consulter votre médecin pour déterminer un programme adapté à vos besoins.
Rédaction : Tiffany Ayuda