Les cinq bienfaits du roller selon les experts

L'American Heart Association considère que le roller est une activité bénéfique pour le cœur. Une étude publiée en 2019 dans la revue Frontiers in Cardiovascular Medicine a examiné les multiples raisons et mécanismes qui permettent d'expliquer pourquoi l'exercice physique peut réduire le risque de maladie cardiovasculaire. Les auteurs ont déterminé que les entraînements de type aérobie permettent d'améliorer la tolérance et la sensibilité au glucose et d'augmenter l'hypertrophie cardiaque physiologique (fonction cardiaque normale), tout en réduisant la fréquence cardiaque au repos, la pression artérielle et les marqueurs athérogènes (qui indiquent la présence de graisses et de cholestérol à l'intérieur des parois des artères).

Si vous cherchez à déterminer le nombre de calories que vous avez brûlées en faisant du roller, vous devez prendre en considération votre poids et votre vitesse. « En tant que coach personnelle, j'estime qu'une séance de 20 minutes de roller constitue un bon entraînement de cardio, et permet de brûler environ 200 calories », affirme Stephanie Mansour. « N'hésitez pas à remplacer l'un de vos entraînements sur vélo elliptique ou tapis de course par une session de roller », ajoute Marissa Miller.