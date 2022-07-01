Les cinq bienfaits du roller selon les experts

Les cinq bienfaits du roller pour la santé selon les experts
Sport et activité
Survoler le bitume (ou le sol d'une piste de roller en salle) les pieds chaussés de roues peut être une manière amusante de se déplacer, mais aussi un excellent moyen de stimuler votre bien-être général.
Si vous cherchez une idée d'entraînement de cardio original, qui cible à la fois les muscles du haut et du bas du corps et qui peut être pratiqué en extérieur, pourquoi ne pas enfiler une paire de rollers ?
Bien que de nombreuses personnes utilisent le terme « patins à roulettes » de façon générique, il existe bien une différence entre ceux-ci et les rollers, et elle se joue au niveau de la disposition des roues.
« Sur les rollers, toutes les roues sont alignées les unes derrière les autres, c'est pourquoi on utilise parfois le terme de roller en ligne. En revanche, les patins à roulettes présentent deux rangées de roues, explique Marissa Miller, coach personnelle certifiée par l'ACE. De fait, il est beaucoup plus difficile de garder son équilibre sur des rollers. » Toutefois, quel que soit le nom que vous utilisez, ce sport offre de nombreux bienfaits sur le plan de la santé en général.
Et puisque le roller peut augmenter votre rythme cardiaque, il s'agit d'une excellente activité pour travailler votre cardio. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent aux adultes de pratiquer 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ainsi que des activités de renforcement musculaire deux fois par semaine.
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Les cinq bienfaits du roller pour la santé
1.Le roller permet de renforcer le bas du corps
« À l'instar des autres formes d'exercice d'aérobie, le roller sollicite les muscles de la ceinture abdominale, ainsi que ceux du bas du corps, y compris les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers », explique Stephanie Mansour, coach personnelle certifiée AFAA, professeure de Pilates certifiée ASFA et animatrice de l'émission « Step It Up with Steph » sur la chaîne américaine PBS.
Selon un article publié en 2015 dans la revue Exercise and Sport Science Reviews, les entraînements d'aérobie peuvent entraîner une augmentation de la masse musculaire squelettique, alors que les théories précédentes suggéraient que ce type d'exercice avait un effet négligeable sur les muscles. Ainsi, ils devraient être considérés comme une solution efficace pour prévenir la perte musculaire qui survient avec l'âge.
Gardez également à l'esprit que le roller ne met pas vos articulations à rude épreuve. Cette discipline est donc considérée comme une activité à faible impact. « Contrairement au saut ou au running, où les pieds s'élèvent au-dessus du sol, le roller est davantage un mouvement de glisse », explique Stephanie Mansour.
« Le roller s'inscrit dans la catégorie des sports à faible impact, car pendant que vous poussez légèrement sur un pied, l'autre reste au sol, précise Marissa Miller. Chaque étape du mouvement ressemble à un cliché instantané d'une posture de yoga en équilibre sur une jambe, une discipline particulièrement recommandée pour les personnes qui doivent suivre un entraînement à faible impact en raison de problèmes aux articulations ou aux ligaments ».
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2.Le roller améliore l'équilibre
« La surface de contact entre le pied et le sol étant réduite, l'amélioration de l'équilibre est un autre bienfait du roller », affirme Stephanie Mansour.
Explications : le mouvement répété de la jambe sur les roues sollicite les muscles du bas du dos et de la ceinture abdominale, ce qui favorise une amélioration de la posture, de la stabilité et de la coordination. Selon une étude de 2021 publiée dans la revue Orthopedic Research Online Journal, il a été démontré que les exercices ciblant la ceinture abdominale (les muscles de l'abdomen qui relient la colonne vertébrale, le bassin et les épaules) améliorent la mobilité fonctionnelle et l'équilibre chez les personnes âgées.
3.Le roller renforce les muscles stabilisateurs
« Étant donné que les roues des rollers forment une ligne droite, un peu comme une poutre de gymnastique, vous devez faire appel à votre ceinture abdominale et aux autres muscles stabilisateurs pour vous maintenir en position debout », déclare Marissa Miller. Les muscles stabilisateurs sont ceux qui soutiennent le corps, mais qui ne participent pas au mouvement, comme la coiffe des rotateurs et la colonne lombaire, également appelée bas du dos.
Un article publié en 2013 dans la revue Sports Health a démontré que le renforcement des muscles stabilisateurs (ainsi que des muscles de la ceinture abdominale et des muscles mobilisateurs, qui sont impliqués dans les grands mouvements) peut aider à réduire le risque de blessure pendant les entraînements et les activités du quotidien.
4.Le roller peut être bon pour le cœur
L'American Heart Association considère que le roller est une activité bénéfique pour le cœur. Une étude publiée en 2019 dans la revue Frontiers in Cardiovascular Medicine a examiné les multiples raisons et mécanismes qui permettent d'expliquer pourquoi l'exercice physique peut réduire le risque de maladie cardiovasculaire. Les auteurs ont déterminé que les entraînements de type aérobie permettent d'améliorer la tolérance et la sensibilité au glucose et d'augmenter l'hypertrophie cardiaque physiologique (fonction cardiaque normale), tout en réduisant la fréquence cardiaque au repos, la pression artérielle et les marqueurs athérogènes (qui indiquent la présence de graisses et de cholestérol à l'intérieur des parois des artères).
Si vous cherchez à déterminer le nombre de calories que vous avez brûlées en faisant du roller, vous devez prendre en considération votre poids et votre vitesse. « En tant que coach personnelle, j'estime qu'une séance de 20 minutes de roller constitue un bon entraînement de cardio, et permet de brûler environ 200 calories », affirme Stephanie Mansour. « N'hésitez pas à remplacer l'un de vos entraînements sur vélo elliptique ou tapis de course par une session de roller », ajoute Marissa Miller.
5.Le roller peut booster votre moral
Selon une étude de 2017 publiée dans la revue Brain Plasticity, une session d'entraînement de cardio amusante peut avoir un effet notable sur votre moral. Les auteurs de l'étude, qui travaillent au sein de l'université de New York, ont déterminé qu'une seule séance d'exercice d'aérobie peut augmenter de manière significative l'énergie, stimuler l'augmentation de certaines substances neurochimiques (comme le neurotransmetteur dopamine, qui est impliqué dans le sentiment de plaisir, de récompense et de motivation, selon la Cleveland Clinic) et réduire la sensation de stress. Certaines données suggèrent même que les exercices qui boostent votre moral sont ceux qui vous apportent le plus de bienfaits.
Dans le même ordre d'idées, il est peut-être préférable de ne pas se focaliser sur vos performances physiques lorsque vous faites du roller. « Je recommande de développer une affinité pour un certain type d'activité physique avant de se pencher sur la question des calories brûlées, explique Marissa Miller. Tant que vous transpirez et que votre respiration devient plus difficile, c'est que vous faites des mouvements qui sont ultra-bénéfiques pour votre forme cardiovasculaire, musculaire et psychologique. »
Avant de vous lancer, lisez ces conseils de sécurité
La clinique Mayo considère que le roller est une activité d'extérieur qui présente peu de risque. Vous devez toutefois prendre certaines précautions, en utilisant en premier lieu des équipements de protection. Marissa Miller et Stephanie Mansour insistent toutes deux sur l'importance de porter un casque, des protège-poignets ainsi que des genouillères et des protège-coudes.
Si vous débutez, Marissa Miller suggère de vous entraîner dans un endroit clos, qui présente des objets fixes auxquels vous retenir pour rester stable, comme une rampe.
« Vous pouvez aussi vous tenir à une personne qui ne porte pas de rollers, et lui demander de vous guider à mesure que vous vous habituez à cette nouvelle sensation », propose la coach.
« Ensuite, commencez par vous déplacer en ligne droite au lieu de zigzaguer entre les gens, recommande Stephanie Mansour. Progressez à une allure modérée, sans aller trop vite ni trop lentement. Au début, l'objectif est d'entraîner votre corps à trouver l'équilibre et à maintenir une vitesse constante. »
Rédaction : Amy Capetta