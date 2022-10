Les bienfaits de la méditation et de l'exercice physique en pleine conscience, selon les experts

Avoir un bon mental est essentiel dans le sport et le fitness, et la pleine conscience pourrait être un moyen de développer cette qualité, indique Amishi Jha, titulaire d'un doctorat et professeure de neurosciences contemplatives à l'université de Miami.

Pour déterminer son efficacité, une équipe de recherche dont elle faisait partie a recruté 100 joueuses et joueurs de football américain de niveau universitaire et leur a demandé de suivre un entraînement à la relaxation ou à la pleine conscience pendant quatre semaines. Les résultats, qui ont été publiés dans l'édition 2017 de la revue Journal of Cognitive Enhancement,, ont démontré que si les deux méthodes permettaient de réduire l'anxiété, c'est la méditation qui s'avérait la plus bénéfique en termes de concentration, d'engagement et d'attention soutenue pendant les entraînements de football américain.

« Ces résultats sont cohérents avec ceux d'autres recherches ayant montré que certains bienfaits pouvaient rejaillir sur les performances sportives, précise Amishi Jha. Parmi ces bienfaits, on compte une amélioration du bien-être émotionnel et de la fonction cognitive, avec entre autres une prévalence moindre des moments d'inattention. »

Selon une étude de 2020 menée sur des athlètes de niveau universitaire, cette pratique pourrait également favoriser l'endurance. Dans le cadre de cette recherche, les athlètes ont suivi un programme d'entraînement à la pleine conscience de cinq semaines. Résultat : une réduction de la fatigue pendant les épreuves d'endurance, ainsi qu'une amélioration de la respiration et de la posture.