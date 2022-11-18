Comment donner la priorité à sa santé mentale après une grossesse

Conseil de pros pour bien vivre la période post-partum
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Avec toutes ces choses à gérer depuis l'arrivée de votre enfant, vous avez le sentiment de ne pas prendre soin de vous ? Il est temps d'y remédier.
- En raison des changements hormonaux, du stress de la maternité et de l'exploit physique que représente l'accouchement, vous devrez peut-être prendre plus de temps que vous ne le pensez pour vous pendant la période post-partum.
- Être un bon parent, c'est aussi savoir demander de l'aide, à des amis, de la famille ou des professionnels.
- Lorsque vous vous sentirez prête à reprendre une activité physique (bonjour les endorphines), consultez le programme Nike (M)ove Like a Mother dans l'app NTC.
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*Ce contenu est destiné à informer et à inspirer, mais il n'est en aucun cas destiné à diagnostiquer, soigner ou prodiguer des conseils médicaux. Adressez-vous toujours à votre spécialiste pour savoir comment rester en forme en toute sécurité avant, pendant et après la grossesse.
Après avoir passé une quarantaine de semaines à faire grandir un être humain, et avoir consacré des minutes ou des heures (ou des jours !) à l'accouchement, il n'est pas rare de se sentir épuisée, débordée et en proie à de véritables montagnes russes émotionnelles. Et ce phénomène n'est pas à négliger : après l'accouchement, certaines femmes doivent faire face au choc inattendu et au chagrin d'une sensation de perte, tandis que d'autres souffrent d'anxiété post-partum, de dépression ou d'autres troubles cliniques. Si vous vous retrouvez dans ce cas, demandez de l'aide à votre médecin dès que possible.
Et même si les choses se passent relativement bien, il est aussi tout à fait normal d'avoir le sentiment que tout est très difficile. En effet, jusqu'à 80 % des femmes souffrent de « baby blues » au cours des deux premières semaines qui suivent l'accouchement.
« Les défis de la période post-partum sont fortement sous-estimés », explique Amanda Williams, gynécologue-obstétricienne certifiée à Oakland en Californie et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother. « Les gens passent tellement de temps à s'inquiéter de l'accouchement, qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point la phase qui suit peut être difficile. »
Entre la récupération physique, les changements hormonaux et les nouvelles réalités qu'implique l'arrivée d'un nourrisson, il est impossible de prédire avec exactitude comment se passeront les premières semaines. Mais vous pouvez et devez trouver des moyens de prendre soin de vous. Vous trouverez ci-dessous cinq suggestions, soutenues par des spécialistes, pour traverser ces premières semaines éprouvantes et vous protéger sur le plan psychologique.
1. Allez-y doucement, même si vous vous sentez en forme.
Il se peut que vous ressentiez un regain d'énergie dû à l'adrénaline et à l'ocytocine en rentrant de la maternité. Essayez d'y aller doucement, même si le sport est généralement votre outil de prédilection pour booster votre moral. Votre utérus est encore en train de se contracter pour retrouver sa taille initiale, vous saignez probablement. Vous ressentez peut-être des douleurs au niveau du postérieur. Accordez à votre corps le temps dont il a besoin pour se rétablir, si vous en avez la possibilité, vous pourrez également contribuer à votre bien-être mental en vous aidant à retrouver les sensations et les facultés que vous aviez avant la grossesse.
À quoi cela ressemble-t-il ? Doula exerçant dans la région de la baie de San Francisco en Californie, Cherie Seah remarque que le principe chinois du confinement (rester au lit ou sur le canapé autant que possible pendant un mois après l'accouchement) est une bonne source d'inspiration. Pour sa part, Amanda Williams estime qu'il faut bouger un peu chaque jour pour réduire le risque de formation de caillots sanguins (une marche tranquille de quelques minutes autour de la maison, des étirements légers et des sorties peuvent aussi avoir un impact positif sur votre humeur). Tout est une question d'équilibre ! Lorsque vous estimez avoir passé suffisamment de temps couchée, augmentez la durée de vos promenades, introduisez des exercices de respiration dans votre routine et faites plus d'étirements. Prévoyez simplement du temps pour vous reposer après ces exercices.
Une fois que votre médecin vous autorise à reprendre le sport, étoffez progressivement votre routine d'exercices en ajoutant des activités qui vous font du bien sur le plan physique et psychologique. L'exercice physique peut donner un sentiment d'accomplissement et de fierté lorsqu'on se sent démoralisée, et les endorphines ne font pas de mal non plus ajoute Amanda Williams. N'en faites pas trop, et n'oubliez pas de vous féliciter.
2. Demandez de l'aide, et soyez précise.
Si vous avez la chance d'être entourée de personnes qui vous soutiennent, celles-ci vous aideront probablement avec plaisir. Reposez-vous sur elles. « Ce n'est pas le moment de jouer les héroïnes et de prétendre que vous pouvez tout faire toute seule », conseille Amanda Williams (non, pas besoin de tout faire toute seule pour être une mère formidable).
La planification peut être d'une grande aide. Préparez des repas avant le jour de l'accouchement, ou demandez à des amis d'en cuisiner pour vous. Si vous avez de la famille qui veut vous aider (vraiment aider, et pas seulement regarder le bébé avec des yeux doux), échelonnez les visites pour profiter de leur aide plus longtemps. Partagez une liste de tâches que les gens peuvent effectuer lorsqu'ils viennent chez vous, comme aller chercher les courses, nettoyer la cuisine, promener votre chien ou passer du temps avec votre premier enfant pour vous laisser le temps de créer des liens avec bébé. Ainsi, vous éviterez les inlassables « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? ». Nous n'avons aucun doute que votre future moi vous remerciera de votre prévoyance.
3. Apprenez à vous détendre.
Ces premières semaines peuvent être comme une avalanche d'angoisses. Vos hormones se déchaînent, le sommeil n'est plus qu'un lointain souvenir, et il peut s'avérer particulièrement difficile de se poser et de demander de l'aide, surtout si vous êtes du genre à tout vouloir faire toute seule. C'est parfaitement normal. Mais alors quoi ? Laissez-vous aller. Votre façon de vivre est en train de profondément changer, et votre mission consiste à récupérer, à faire connaissance avec votre bébé et à apprendre à prendre soin de vous deux dans ce nouveau chapitre, explique Andreka Peat, psychologue clinicienne spécialisée dans la santé mentale de la mère à Decatur, en Géorgie.
Trouvez des petits moments tout au long de la journée pour vous consacrer à vous-même, propose Andreka Peat. Prenez une douche de plus de 30 secondes pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de votre bébé. Confiez-le pendant une heure à votre partenaire ou à un membre de votre famille avec la tâche de donner le biberon pour que vous puissiez faire une sieste. Passez 30 minutes (ou 15, ou même 5 !) à faire quelque chose que vous aimez, comme lire ou faire des mots croisés pour rester en contact avec votre ancien vous (vous pouvez même le faire en nourrissant le bébé).
4. Faites appel à un ou une spécialiste.
Il peut être difficile de savoir si vous êtes confrontée au baby blues typique ou à quelque chose de plus préoccupant. Selon Andreka Peat, il est normal de ressentir une envie de pleurer ou des sautes d'humeur pendant les deux premières semaines. Mais si votre mauvaise humeur persiste, si vous pleurez tout le temps, que vous êtes aux prises avec une anxiété permanente ou que vous vous sentez totalement détachée de votre bébé, consultez votre médecin traitant.
Même si vous avez simplement besoin de parler, un thérapeute peut être d'une aide utile pendant cette période de transition importante. Comme les listes d'attente sont souvent longues, Amanda Williams recommande de prendre rendez-vous avec un ou une spécialiste dès la grossesse. Il est particulièrement important de planifier à l'avance et peut-être même de prévoir une visite post-partum si vous avez déjà eu des problèmes d'ordre psychologique par le passé.
Et si jamais vous vous sentez déprimée par ces difficultés ou coupable de vous donner la priorité, rappelez-vous que prendre soin de vous vous aide à prendre soin des autres. « Il n'y a pas de plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre enfant et à votre famille que votre propre bien-être », précise Andreka Peat.
Rédaction : Ashley Abramson
Photographie : Vivian Kim
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