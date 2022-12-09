Les quatre bienfaits du potiron selon les diététiciens

Vous pensez que les potirons ne servent que pour les tartes et les décorations d'Halloween ? Pourtant, surprise : ces courges et leurs graines regorgent de nutriments. En fait, elles possèdent même une foule de bienfaits pour la santé.

« La chair et les graines de potiron fournissent des protéines, des fibres et des nutriments, mais en quantités différentes », explique Amy Gorin, diététicienne agréée. En effet, si les graines de potiron sont riches en calories et en graisses insaturées (les bonnes graisses), la chair, elle, est pauvre en gras et en calories du fait de sa teneur élevée en eau. Elle constitue aussi une excellente source de glucides, indique Lisa Young, diététicienne agréée et professeure adjointe en nutrition à l'université de New York.

Et quand on regarde les valeurs nutritionnelles de ce fruit, on comprend pourquoi le potiron n'est pas à négliger. Selon FoodData Central, la base de données de l'USDA, une seule portion (1 tasse) de potiron cuit en conserve satisferait près de 25 % des besoins quotidiens en fibres chez les femmes et environ 17 % chez les hommes. Le potiron est aussi une excellente source d'antioxydant, et plus précisément de bêta-carotène. Ce pigment coloré que l'on retrouve dans beaucoup de fruits et légumes se transforme en vitamine A une fois dans l'organisme. Il peut jouer un rôle crucial dans la santé immunitaire et le bon fonctionnement des organes.

Mais les graines de potiron renferment aussi des nutriments essentiels. Selon FoodData Central, une portion de 30 g de graines de potiron décortiquées procurerait près de 14 grammes de bonnes graisses (comme les acides gras polyinsaturés [AGPI], indispensables à la bonne santé du cerveau et à la force musculaire) et près de 9 g de protéines. À titre d'exemple, une personne sédentaire qui pèse 70 kg a besoin de 55 g de protéines par jour pour préserver sa masse musculaire. C'est presque 20 % de ses besoins quotidiens.

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