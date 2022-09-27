Les 4 bienfaits du jus de betterave d'après les spécialistes

« Étant donné que le jus de betterave vient d'une plante, il est riche en nutriments », explique Kristin Kirkpatrick, diététicienne. Un verre de 230 ml apporte 90 calories, 20 grammes de glucides et 19 grammes de sucre, précise Frances Largeman-Roth, diététicienne.

« Les communautés médicale et sportive vantent depuis des années les mérites du jus de betterave en raison de sa forte teneur en nitrates, qui se transforment en oxyde nitrique dans le corps », affirme Tina Ralutz, titulaire d'une Maîtrise en sciences, diététicienne agréée, nutritionniste diététicienne certifiée. « L'oxyde nitrique contribue à de nombreux processus dans l'organisme, y compris à la fonction endothéliale et à la vasodilatation [toutes les deux liées à la santé cardiovasculaire], à la fonction mitochondriale, à la contraction des muscles et aux performances cognitives. »

Le jus de betterave contient également des bétalaïnes (pigments végétaux aux pouvoirs antioxydants et anti-inflammatoires) ainsi que du magnésium et du potassium (des minéraux favorisant une bonne santé cardiaque), ajoute Frances Largeman-Roth.