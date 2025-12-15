Est-ce que le HIIT fonctionne vraiment ? Les bienfaits des entraînements HIIT

Bien qu'il soit loin d'être nouveau ou révolutionnaire, l'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) est très populaire, et ce pour une bonne raison : il est efficace, accessible et les études montrent que les gens ont tendance à le trouver plus attrayant que d'autres formes d'exercice, en particulier la cardio à vitesse constante. (comme le vélo à une vitesse continue).

Le protocole d'entraînement comprend des périodes d'efforts de haute intensité (comme des sprints), suivies de courtes périodes de récupération active (comme une marche ou un pas sur place) qui permettent à la fréquence cardiaque de redescendre avant de remonter en flèche. Les blocs d'entraînement et de récupération sont souvent répétés plusieurs fois. Certaines personnes choisissent de se limiter à deux exercices pour l'ensemble de leur entraînement, tandis que d'autres préfèrent mélanger une variété de mouvements.

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Tu as peut-être déjà vu des cours de HIIT dans ta salle de sport et tu comprends l'essentiel de ce qu'il implique, mais tu te poses peut-être des questions, comme : le HIIT vaut-il la peine d'être pratiqué ?

Nous allons ici examiner les avantages et les inconvénients des entraînements HIIT, déterminer à qui ils peuvent être bénéfiques et montrer comment organiser un entraînement HIIT si tu décides de t'y mettre.