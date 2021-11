Est-ce que le HIIT fonctionne vraiment ? Les bienfaits des entraînements HIIT

L'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) est axé sur de courtes périodes d'exercice intense. Si vous manquez de temps mais que vous souhaitez mettre votre corps à rude épreuve, les entraînements HIIT sont faits pour vous.



Si le HIIT n'a pas perdu en popularité au fil des années, c'est parce qu'il fonctionne ! En effet, ce type d'entraînement fractionné offre un certain nombre de bénéfices scientifiquement prouvés. On peut notamment citer la perte de poids ainsi qu'une amélioration des performances et du cardio. Mais en quoi consiste exactement le HIIT ?



Les entraînements HIIT consistent à alterner entre de courtes périodes d'exercice anaérobie intense et de brefs moments de récupération. Au cours d'un exercice anaérobie, vous travaillez au maximum de vos capacités. Votre rythme cardiaque est élevé, atteignant entre 80 et 95 % de votre fréquence cardiaque maximale (FCM).



Il est difficile de maintenir ce rythme cardiaque longtemps. C'est la raison pour laquelle la période de travail d'un entraînement fractionné de haute intensité est limitée. Vous vous donnez à fond pendant 15 à 45 secondes, selon le type d'exercice que vous réalisez et votre condition physique.



Après ce court intervalle d'exercice, vous récupérez. Cette phase peut prendre la forme d'une récupération active en mode aérobie, par exemple en passant du sprint à la marche sur un tapis de course. Mais vous pouvez également descendre du tapis de course pour reprendre votre souffle. Durant cette période de récupération, qui dure généralement jusqu'à une minute, vous laissez votre rythme cardiaque redescendre. Vous accordez une courte pause à votre corps avant de le remettre au travail.



Cette alternance entre travail et récupération constitue la base de l'entraînement fractionné de haute intensité, qui se veut court, intense et puissant. Un entraînement HIIT n'est pas censé traîner en longueur. La durée généralement recommandée est de 15 minutes. Si vous avez déjà travaillé à 95 % de votre FCM, vous savez pourquoi : ce rythme est difficile à tenir ! De fait, mieux vaux limiter la durée de votre entraînement HIIT pour éviter le surmenage.