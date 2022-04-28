Bra By Adwoa : avec quoi porter une brassière de sport

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah : Brassière de sport 100 % stylée
Bra By Adwoa est notre nouvel épisode de la série « Bra By ». Cette fois-ci, nous nous sommes laissés surprendre par l'iconique fashionista, mannequin, actrice et activiste Adwoa Aboah. Avec sa plateforme Gurls Talk et ses podcasts, elle incarne auprès de sa communauté une fervente défenseure de la confiance en soi, et ce nouveau Brassière de sport 100 % stylée reflète parfaitement cette approche. Rejoignez Adwoa et découvrez comment, pourquoi et à travers quels lieux et éléments elle aime le style des brassières de sport.
Style londonien décontracté avec la brassière Nike Swoosh blanche
« Londres est la ville où je me sens le mieux, c'est ma communauté. Elle me rappelle ma ville natale : agréable, mais avec de la personnalité. J'adore la brassière Swoosh classique. Ce n'est pas pour rien que c'est un modèle iconique, elle est intemporelle. Elle apporte cet esprit années 90 que j'adore et qui me rappelle ma jeunesse, et le vert acidulé de la veste avec le bleu électrique du sweat à capuche en dessous me rendent nostalgique. »
Style désinvolte subtil avec la brassière Nike Air Dri-FIT Indy noire
« C'est ma pièce indispensable pour me reposer ou me détendre. Elle est douce, agréable, confortable (mon critère le plus important) et parfaite lors des séances de yoga relaxantes, pour simplement s'étirer, faire des exercices de respiration ou s'allonger au sol. La brassière m'offre un maintien suffisant sans me gêner, ce qui me permet de récupérer en douceur. »
Une touche de couleur avec la brassière Nike Swoosh rouge
« J'adore ce style, j'adore le côté marquant d'une tenue très sombre avec un éclat rouge vif qui contraste avec le reste. Le rouge est la couleur de la puissance, de l'énergie, du mouvement corporel. J'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter avec cette tenue. Elle est parfaite pour les activités intenses, comme un entraînement sur le ring, ou pour transpirer, montrer ce qu'on vaut et repousser ses limites. »
Vous aimez le style subtil d'Adwoa ? Procurez-vous le vôtre.