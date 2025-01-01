Vêtements et chaussures de foot Alexia Putellas : célèbre la légende
Des séances d'entraînement après le travail aux matchs décisifs pour ton équipe, notre gamme de chaussures et de vêtements Alexia Putellas t'aide à donner le meilleur de toi-même. Tu trouveras des hauts et des shorts aux coupes épurées qui te permettront de te déplacer naturellement sur le terrain, ainsi que des chaussures fabriquées dans des matériaux techniques pour assurer des performances exceptionnelles. Et grâce à notre large choix de tailles adulte et enfant, les athlètes de tous les âges pourront représenter leur icône pendant le match.
Réalise tes meilleures performances pour ton équipe grâce à une paire de chaussures de foot Alexia Putellas. Tu trouveras différents styles de crampons qui s'adaptent aux conditions du terrain sur lequel tu joues, ainsi que des modèles conçus pour les surfaces intérieures et synthétiques. Le motif d'adhérence Cyclone 360 te permet de marquer des arrêts brusques et de pivoter dans n'importe quelle direction. Sous le pied, l'amorti qui offre un bon maintien aide à absorber les chocs et les impacts pour protéger les muscles et les articulations. Sur la tige, tu verras les zones de contact NikeSkin : elles sont fabriquées en mesh technique qui garantit un meilleur contact avec le ballon pour améliorer ton contrôle et ta précision.
Parce que l'effort implique de transpirer, tu auras besoin de nos vêtements Alexia Putellas dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Les fibres techniques évacuent la transpiration de ta peau vers la surface du tissu pour qu'elle puisse sécher plus vite. Nos matières possèdent également des propriétés respirantes pour favoriser une bonne circulation de l'air sur la peau. Toutes ces caractéristiques permettent d'évacuer rapidement l'excès de chaleur pour rester à l'aise et garder ta concentration plus longtemps.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements et des chaussures de foot Alexia Putellas portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.
Évoluant au poste de milieu de terrain au FC Barcelone, Alexia Putellas est une légende du football féminin. Elle a remporté tous les grands trophées de club et toutes les récompenses individuelles en Europe. Son style repose sur une compréhension exceptionnelle du jeu et une précision infaillible. Nos chaussures Alexia Putellas sont conçues pour refléter ces qualités et aider les athlètes à réaliser leurs rêves.