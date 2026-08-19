Ensembles de sport et de fitness

Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Débardeur pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Débardeur pour femme
59,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes en mesh pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes en mesh pour Femme
74,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
109,99 €
Nike Indy
Nike Indy Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
47,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
64,99 €
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic Twist
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €

Ensembles de sport : reste en pleine forme dans des tenues coordonnées

Ta forme, ton look et ta performance sont au top grâce à nos tenues de sport assorties. Associe leggings, shorts ou pantalons de jogging à des brassières de sport qui te maintiennent et des hoodies confortables haute performance. Grâce à des pièces en tissus légers extensibles, rien ne te retiendra pendant l'entraînement.


Pour te garantir un maximum de fraîcheur et rester au sec pendant les entraînements intenses, sélectionne des tenues dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Elle évacue l'humidité pour qu'elle s'évapore rapidement, de façon à te garder au sec et à l'aise. Pour soulever des poids lourds ou réaliser des squats profonds, choisis des leggings à ceintures élastiques larges qui restent en place dans le mouvement : tu peux t'entraîner en toute confiance. De plus, les tissus squat-proof te garantissent la couvrance nécessaire pour dépasser tes limites


Tu cherches un look coordonné ? Assortis ton short ou legging à un haut en tissu à toucher peau de pêche. Nous proposons des coupes courtes ajustées et des modèles amples décontractés : parfait pour trouver le style qui te correspond. Choisis des hauts à maintien léger dotés d'une brassière intégrée. Ou opte pour une sensation de sécurité dans une brassière de sport légère et adaptable à maintien supérieur. Les entraînements varient en fonction des athlètes. C'est pourquoi nos vêtements de sport sont proposés dans une vaste gamme de coupes et niveaux de maintien. Dans nos ensembles de training assortis deux pièces, tu t'entraînes à ta guise. Que tu cherches des shorts dotés de poches à la taille et de sous-shorts intégrés, ou des leggings à taille ultra-haute pour un max de couvrance, nous avons le nécessaire.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des ensembles de sport portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.