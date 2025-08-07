Sudaderas de yoga con y sin capucha: protección y ligereza
Apuesta por la comodidad con nuestras sudaderas de yoga con capucha, fabricadas con materiales muy ligeros para que te muevas con total libertad. Descubre jerséis de yoga con un tejido interior peinado, de gran suavidad, y prendas transpirables que permiten que entre el aire para conservar la sensación de frescor mientras realizas cada postura. ¿Tienes una clase intensa de vinyasa? Opta por los modelos con la innovadora tecnología Dri-FIT, que mantienen el sudor a raya para que el cuerpo permanezca seco durante más tiempo.
Nuestras ligeras sudaderas de yoga sin capucha son ideales para protegerte del frío cuando vas al estudio por las mañanas. Si buscas un diseño amplio, opta por los modelos con ajustes cómodos, como el estándar o el oversize, que presentan siluetas holgadas para una mayor comodidad. ¿Quieres una prenda versátil? Las opciones con cremallera completa se pueden llevar abiertas y cerrarlas cuando prefieres mantener la calidez. Además, disponemos de sudaderas premamá con y sin capucha, con un diseño más largo, para mayor protección, y perfectas para el calentamiento, los ejercicios de relajación y cuando tienes que alimentar a tu bebé. Algunas incorporan una capa superpuesta para un ajuste regulable y un acceso más sencillo.
Si buscas rendir al máximo, los detalles importan. Descubre las sudaderas Nike de yoga con orificios para los pulgares, que ofrecen una mayor cobertura y mantienen las mangas en su sitio, además de opciones con el dobladillo ampliado en la parte trasera, que proporcionan una mayor protección para que nada te distraiga.
¿Quieres ayudarnos a crear un futuro mejor? Busca las sudaderas con capucha que llevan la etiqueta de Materiales sostenibles. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Forma parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos.