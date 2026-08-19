Pantalones de chándal y joggers de invierno: prendas cómodas para los días fríos
Sabemos que sigues entrenando incluso cuando baja la temperatura. Por eso, nuestros joggers de invierno te abrigan durante los meses fríos, tanto en las competiciones al aire libre como en el gimnasio. Están confeccionados con un innovador tejido cepillado que retiene el calor natural del cuerpo entre las fibras para ofrecer calidez sin añadir volumen. Además, el material ultrasuave y las costuras planas son muy agradables al contacto con la piel, lo que te permite centrarte en cumplir tus objetivos. Nuestros modelos están disponibles en tallas para todas las edades, de modo que todo el mundo pueda formar parte del equipo. También incluyen el icónico Swoosh, que aporta el toque final de calidad de Nike.
Nuestros pantalones de chándal de invierno son perfectos para cualquier actividad, desde el calentamiento hasta el enfriamiento. Para los días ajetreados, elige un modelo más estrecho en la parte inferior para poder moverte con libertad y naturalidad. Cuando llegue el momento de recuperarte, las opciones de pernera ancha son la opción más cómoda. Gracias a su corte amplio, pueden combinarse fácilmente con unas mallas en los días más fríos. También encontrarás prácticos bolsillos para tener a mano los objetos imprescindibles. Además, nuestros joggers de invierno cuentan con una cintura elástica y cordones para que puedas adaptar el ajuste.
Los materiales sostenibles siempre se llevan. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige joggers de invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.