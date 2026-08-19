  1. Ropa
    2. /
  2. Pantalones y mallas
    3. /
  3. Joggers y pantalones de chándal

Pantalones de chándal y joggers de invierno

(21)
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger - Niño/a
39,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantalón de tejido Fleece con dobladillo abierto - Hombre
Nike Solo Swoosh
Pantalón de tejido Fleece con dobladillo abierto - Hombre
109,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón cargo - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón cargo - Niño/a
49,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger - Niña
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger - Niña
69,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantalón de tejido Fleece con bajos elásticos - Hombre
Nike Solo Swoosh
Pantalón de tejido Fleece con bajos elásticos - Hombre
99,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger - Niño/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger - Niño/a
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalones de tejido Fleece con dobladillo abierto y bloques de color para hombre
+2
Nike Tech
Pantalones de tejido Fleece con dobladillo abierto y bloques de color para hombre
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de tejido Fleece - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón de tejido Fleece - Niña
49,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Jogger Dri-FIT con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Primary NanoKnit
Jogger Dri-FIT con protección UV - Hombre
79,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón oversize con dobladillo abierto - Hombre
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalón oversize con dobladillo abierto - Hombre
69,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Pantalón - Hombre
Jordan Flight Fleece
Pantalón - Hombre
89,99 €
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Jogger Therma-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi Stain Repel
Jogger Therma-FIT - Niño/a
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalones con dobladillo abierto - Niño
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalones con dobladillo abierto - Niño
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón cargo - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón cargo - Niño/a
54,99 €
Nike Therma
Nike Therma Pantalón de fitness con dobladillo abierto Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Therma
Pantalón de fitness con dobladillo abierto Therma-FIT - Hombre
30 % de descuento
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón - Mujer
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalón - Mujer
30 % de descuento
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón - Hombre
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalón - Hombre
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón de tejido Fleece y talle medio Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón de tejido Fleece y talle medio Therma-FIT - Mujer
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalón de tejido Fleece Realtree - Hombre
Jordan Brooklyn
Pantalón de tejido Fleece Realtree - Hombre
30 % de descuento
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón con dobladillo abierto Realtree - Mujer
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalón con dobladillo abierto Realtree - Mujer
30 % de descuento
Nike Therma
Nike Therma Pantalón de fitness entallado Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Therma
Pantalón de fitness entallado Therma-FIT - Hombre
30 % de descuento

Pantalones de chándal y joggers de invierno: prendas cómodas para los días fríos

Sabemos que sigues entrenando incluso cuando baja la temperatura. Por eso, nuestros joggers de invierno te abrigan durante los meses fríos, tanto en las competiciones al aire libre como en el gimnasio. Están confeccionados con un innovador tejido cepillado que retiene el calor natural del cuerpo entre las fibras para ofrecer calidez sin añadir volumen. Además, el material ultrasuave y las costuras planas son muy agradables al contacto con la piel, lo que te permite centrarte en cumplir tus objetivos. Nuestros modelos están disponibles en tallas para todas las edades, de modo que todo el mundo pueda formar parte del equipo. También incluyen el icónico Swoosh, que aporta el toque final de calidad de Nike.


Nuestros pantalones de chándal de invierno son perfectos para cualquier actividad, desde el calentamiento hasta el enfriamiento. Para los días ajetreados, elige un modelo más estrecho en la parte inferior para poder moverte con libertad y naturalidad. Cuando llegue el momento de recuperarte, las opciones de pernera ancha son la opción más cómoda. Gracias a su corte amplio, pueden combinarse fácilmente con unas mallas en los días más fríos. También encontrarás prácticos bolsillos para tener a mano los objetos imprescindibles. Además, nuestros joggers de invierno cuentan con una cintura elástica y cordones para que puedas adaptar el ajuste.


Los materiales sostenibles siempre se llevan. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige joggers de invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.