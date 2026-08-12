Joggers para mujer de invierno: la manera más fácil de abrigarse
Nuestros joggers de invierno para mujer te ofrecen comodidad, tanto si quieres relajarte como si te preparas para entrenar. Busca modelos confeccionados con tejidos innovadores, como Nike Therma FIT. Está diseñado para retener el calor natural del cuerpo entre las fibras cepilladas, por lo que te abriga sin añadir volumen. Además, el material se estira en todas las direcciones para que puedas hacer zancadas, estiramientos o entradas sin estorbos. Los joggers de corte holgado te proporcionan una libertad de movimiento total y se pueden llevar encima de unas mallas si hace mucho frío. Las costuras planas ayudan a reducir las irritaciones, lo que significa que podrás hacer ejercicio durante más tiempo.
¿Tienes entrenamiento y hace frío? Elige unos joggers de invierno para mujer más estrechos en la parte inferior para crear una silueta aerodinámica. Los bajos elásticos ayudan a mantenerlos en su sitio mientras te mueves. Si quieres destacar, también tenemos modelos de pernera ancha y talle alto. Estos diseños suaves y estructurados permiten pasar del gimnasio a la calle con estilo. La cintura elástica te proporciona un ajuste perfecto y se mueve contigo para ofrecerte comodidad durante todo el día. Además, los bolsillos abiertos en los laterales son ideales para llevar los objetos imprescindibles. Toda la colección incluye el icónico Swoosh, que aporta el toque de calidad de Nike y una nota vistosa gracias a los colores en contraste.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige un pantalón de chándal de invierno para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.