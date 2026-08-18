Leggings y mallas cálidos: entrena con temperaturas bajas
Da igual si corres, vas al gimnasio o juegas en un equipo: entrenas siempre, aunque haga mal tiempo. Por eso, nuestros leggings de invierno están confeccionados con tejidos aislantes que retienen el calor cuando bajan las temperaturas. Los materiales resistentes y ligeros te ofrecen la protección que necesitas sin añadir peso. Además, las siluetas ceñidas crean un acabado escultural y comprimen los músculos para agilizar la recuperación. La colección presenta prendas tan cómodas como bonitas, que lucen el estilo icónico y el logotipo Swoosh característicos de Nike.
Calidez para el mal tiempo
En la época de frío, nuestros leggings térmicos te dan la protección que necesitas para entrenar con tranquilidad. Nuestra innovadora tecnología Therma FIT retiene el calor corporal para abrigar los músculos. Esto significa más protección frente a las lesiones y una recuperación más rápida al acabar el entrenamiento. El tejido Fleece inteligente resulta muy agradable al contacto con la piel y ofrece una sensación de suavidad. Una vez que empiezas a moverte, la tecnología se activa para regular la temperatura corporal y mantenerla al nivel ideal. Así puedes centrarte en cumplir tus objetivos, independientemente del tiempo que haga.
Persigue tus sueños
¿Vas en bici al trabajo? ¿Entrenas al aire libre? ¿Aprovechas las mañanas para preparar un maratón? Hagas lo que hagas, nuestros leggings cálidos te abrigan y te protegen del frío. Busca modelos con cintura de talle alto para que las mallas se mantengan en su sitio, sin enrollarse. Los tejidos a prueba de sentadillas te proporcionan la protección que necesitas para estirarte, hacer zancadas o correr con confianza. Cuando empieces a sudar, las opciones con paneles de malla en las zonas donde más calor se acumula ofrecen mayor ventilación.
Rinde al máximo
Entrena a pesar de las inclemencias del tiempo gracias a nuestras mallas de invierno de calidad profesional para atletas. Las siluetas estilizadas y los tejidos flexibles consiguen que parezcan una segunda piel, por lo que son ideales para llevar debajo de joggers o pantalones cortos. Con los numerosos modelos disponibles, encontrarás la opción perfecta para ti. Elige diseños clásicos en tonos monocromáticos que van con todo o alternativas en colores llamativos. Además, gracias a los materiales muy elásticos, podrás sprintar, girar y regatear con total libertad. Para llevar lo imprescindible a mano, escoge leggings de invierno con prácticos bolsillos de cremallera.
Mantén la frescura
Cuando intentas superar tus límites, es normal que sudes. La gama de leggings de invierno incluye modelos con nuestra aclamada tecnología Dri-FIT. Este tejido capilariza el sudor del cuerpo y lo dispersa por la superficie de la prenda para que se evapore rápidamente. Además, los materiales transpirables permiten que el aire circule libremente. Así se elimina fácilmente el exceso de calor para que te centres y sigas entrenando con el cuerpo seco y fresco.
Un futuro mejor
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres ayudarnos? Elige mallas cálidas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.