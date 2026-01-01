Camisetas de la selección de fútbol de Polonia 2024: homenajea a tus ídolos
Apoya a tu equipo hasta la victoria con las nuevas camisetas Nike de la selección de Polonia. Da igual si ves el partido en casa o desde las gradas, la experiencia será aún mejor si te pones una prenda igual que las oficiales con el escudo del equipo. Nuestras prendas de la primera equipación de Polonia se adaptan a tu estilo: encontrarás desde ajustes entallados hasta cortes holgados. Tenemos opciones para toda la familia con el escudo de la selección y nuestro icónico Swoosh.
Si la selección juega fuera, elige las camisetas de la segunda equipación de Polonia. Los diseños están inspirados en los más recientes, con los mismos colores y el escudo que los de los profesionales. Además, están confeccionados con tejidos transpirables y elásticos. ¿Perteneces a un equipo o solo juegas amistosos? Da igual, nuestras camisetas de Polonia te ayudan a rendir al máximo. Están elaboradas con materiales profesionales y con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel para que se seque rápidamente. Como son cómodas y elásticas, podrás moverte fácilmente.
Cualquier atleta merece ropa deportiva de gran rendimiento, sea cual sea su edad. Por eso, nuestras camisetas para niños/as son de los mismos tejidos que utilizamos en las de adultos. Y gracias a las fibras Dri-FIT, las futuras estrellas mantienen la frescura y la comodidad durante más tiempo.
Con la iniciativa Move to Zero de Nike queremos proteger el futuro y pretendemos que nuestra empresa genere cero emisiones de carbono y residuos. Por eso, utilizamos poliéster reciclado procedente de botellas de plástico en nuestras prendas. ¿Quieres colaborar? Elige una camiseta de Polonia confeccionada con materiales sostenibles.