Camisetas de la selección de fútbol de Croacia 2024: nueva temporada, nuevo estilo
Apoya a tu equipo durante todo el campeonato con nuestras camisetas de la selección de fútbol de Croacia. Ya sea para ver el partido en casa, celebrar los goles en las gradas o recrear las jugadas en el campo, llevarás la misma equipación que tus futbolistas preferidos. Tanto tú como cualquier miembro de la familia podréis defender vuestros colores cómodamente con la primera o la segunda equipación, disponibles para adultos y niños/as, incluso en el tiempo suplementario.
Para rendir al máximo nivel y jugar con comodidad, es fundamental mantener el cuerpo seco. Con nuestras camisetas Dri-FIT de la selección de Croacia, podrás darlo todo en los partidos gracias a los tejidos de alta tecnología que capilarizan el sudor para que se evapore rápidamente. Hasta los profesionales están encantados con esta tecnología de secado rápido, por no hablar de la ventilación transpirable. Además, los materiales ligeros te ofrecen libertad de movimiento sin límites, sea cual sea la posición en la que juegues. Nuestras camisetas de Croacia resultan suaves al tacto para que nada te distraiga durante el partido.
Tenemos el compromiso de crear diseños que sean respetuosos con nuestro planeta, el campo de juego donde todos participamos. Por ello, nuestras nuevas prendas de la selección de Croacia están confeccionadas con poliéster reciclado. Como parte de la campaña Move to Zero de Nike, damos una segunda vida a las botellas de plástico al transformarlas en hilo de alto rendimiento. ¿El resultado? Una equipación auténtica para disfrutar de los partidos de la nueva temporada con un menor impacto sobre el medioambiente.