Leggings de danza: exhibe tu talento
Las mallas de danza Nike están hechas para moverse contigo. Las confeccionamos con tejidos ultraelásticos para que puedas inclinarte y flexionarte fácilmente. También tienen tecnología que capilariza el sudor para que mantengas la comodidad. Los modelos de cintura alta permanecen siempre en su sitio, de modo que solo tienes que concentrarte en el rendimiento. Además, contamos con una gran variedad de diseños de distintas longitudes que se adaptan a tu estilo de baile.
Libertad de movimiento
La expresión personal no debe tener límites. Nuestras mallas de baile son tan suaves que parecen una segunda piel y te permiten disfrutar de una libertad total. Prueba las que combinan nuestra tecnología de capilarización de la humedad con el tejido InfinaSoft: es ligero y suave, pero también resistente y a prueba de sentadillas. Hemos minimizado las costuras para evitar los roces y ayudarte a concentrarte en tu rutina. Para que nada te estorbe, elige leggings con cintura extraancha, que no se enrolla, aprieta o mueve.
Frescura para subir al escenario
Olvídate del sudor gracias a las prendas con tecnología Nike Dri-FIT. Los superpoderes de capilarización del sudor de nuestros leggings de danza hacen que la humedad se evapore a la velocidad del rayo para que mantengas la frescura y la comodidad. Los paneles de malla en las zonas donde se acumula más calor favorecen la circulación de aire y la transpirabilidad para que puedas superar tus límites. Cuando hace calor o quieres sentir el suelo, usa medias de baile que no cubren los pies.
La comodidad es la clave
La comodidad es fundamental para ofrecer una gran actuación. Nuestras mallas de danza elásticas te permiten moverte en todas las direcciones. Los diseños de cintura alta presentan un ajuste ceñido para no bajarse ni moverse de su sitio. Además, estos modelos brindan protección adicional para que puedas inclinarte, estirarte y saltar con seguridad. La gran calidad del tejido de nuestros diseños en mezcla de algodón y punto garantiza un tacto suave sobre la piel, mientras que el toque de elastano asegura la máxima flexibilidad.
Encuentra tu estilo
Sabemos que quieres verte tan bien como te sientes. Por eso, tenemos leggings de baile Nike en una amplia gama de colores y estilos para que puedas encontrar los que mejor se adapten a ti. Los modelos largos son ideales para los días más fríos, mientras que los leggings pirata y los pantalones cortos te ayudarán a mantener la frescura cuando suba la temperatura. Opta por una estética clásica con los diseños negros o elige tonos neutros que combinen con todo. Los tonos y los estampados llamativos son ideales si te gusta marcar tendencia. Los logotipos en la cintura y en la parte inferior de las perneras aportan ese toque icónico de Nike.
Baila por el planeta
Para que todos podamos seguir haciendo lo que nos gusta, tenemos que proteger el futuro del planeta. Como parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, nuestra misión es generar cero emisiones y cero residuos netos. Por eso, utilizamos materiales reciclados para confeccionar nuestras prendas, como nailon obtenido de redes de pesca usadas y poliéster elaborado a partir de botellas de plástico. Aún no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero estamos cerca. Para unirte a nosotros, busca prendas con la etiqueta Sustainable Materials en nuestra colección de mallas y leggings de baile.