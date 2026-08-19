Zapatillas de cross training: supera tus límites
El cross training, que combina intervalos de ejercicios de alta intensidad con movimientos funcionales específicos, es una rutina de fitness única. En Nike, estamos orgullosos de ofrecerte zapatillas especializadas y diseñadas para que puedas realizar de forma segura los entrenamientos más duros. Nuestras zapatillas aportan sujeción desde el apoyo con el suelo, manteniendo la estabilidad y la comodidad sin importar la dificultad del ejercicio, para que puedas concentrarte en alcanzar tus límites y superarlos.
Suelas de alto rendimiento: eficiencia desde la base
Confeccionamos nuestras zapatillas de cross training con suelas especialmente diseñadas para mantenerte firme. Encontrarás talones anchos y planos que aportan una gran estabilidad, así como suelas de goma con el agarre que necesitas para realizar todo tipo de movimientos. Busca los modelos con placas interiores que redistribuyen el peso de borde a borde, ideales para las elevaciones repetidas que ponen a prueba tu equilibrio. Si vas a realizar subidas con cuerda, elige un par con arcos envolventes que garanticen un agarre intenso mientras trepas. Y, como cada gramo cuenta, hemos optado por materiales ligeros y diseños depurados que te permiten moverte con libertad.
Suelas interiores acolchadas: muévete libremente
Desde la primera sentadilla hasta el último peso muerto, las repeticiones de movimientos de alta intensidad del cross training son un reto para las articulaciones. Por eso, confeccionamos nuestro calzado de cross training con una amortiguación reactiva para darte el impulso que necesitas. La espuma Nike React combina una absorción óptima de los impactos con un gran retorno de energía, proporcionando una sensación de ligereza y elasticidad que te ayuda mientras te esfuerzas. Elige las unidades Nike Air para conseguir una protección adicional en el talón durante los duros levantamientos de pesas y las intensas sesiones de cardio.
Partes superiores ligeras: mantén la frescura
Los entrenamientos de cross te exigen el máximo, lo que significa que vas a sudar. Diseñamos nuestras zapatillas de entrenamiento con partes superiores transpirables que permiten que tus pies respiren para que nada te distraiga y puedas concentrarte en tu siguiente repetición. Los tejidos ligeros de malla proporcionan ventilación, además de una sujeción flexible que te permite moverte y girar en cualquier dirección. También encontrarás detalles ingeniosos, como refuerzos texturizadas en las zonas de mayor desgaste para que tus nuevas zapatillas duren mucho más tiempo, además de lengüetas firmes que mantienen los cordones bien ajustados.
Zapatillas únicas: estilo vanguardista
Quieres poner a prueba tus límites sin renunciar al estilo. Las zapatillas de cross training Nike están disponibles en una amplia gama de diseños y colores para que puedas llevar un equipamiento a tu gusto. Los diseños monocromáticos en blanco brillante o en clásico negro son perfectos para crear un look discreto. Añade un toque de color con tonos escarlata, rosa flamenco o dorados si prefieres destacar. Sea cual sea la opción que más te guste, el icónico logotipo Swoosh de Nike garantiza que tus nuevas zapatillas lleven un inconfundible distintivo de calidad.
La carrera de nuestra vida: Move to Zero de Nike
El único reto al que debemos enfrentarnos todos es el de proteger el futuro de nuestro planeta. La campaña «Move to Zero» de Nike tiene un objetivo: lograr que nuestra empresa tenga cero emisiones netas de carbono y cero residuos. Por eso, utilizamos nailon reciclado procedente de fuentes como alfombras y redes de pesca. También es la razón por la que creamos Nike Flyknit, una parte superior ligera, confeccionada con poliéster reciclado procedente de botellas de plástico. Además, desde 2008, todas las unidades Nike Air se fabrican con un mínimo de un 50 % de materiales reciclados. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero estamos cerca. Esperamos que te unas a nosotros.