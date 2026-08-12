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Zapatillas Nike Blazer de perfil bajo

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79,99 €

Zapatillas Nike Blazer de perfil bajo

Ya elijas entre las últimas combinaciones de colores de Nike o diseñes tu propio look, las Nike Blazer de perfil bajo combinan estilo retro con la comodidad más innovadora. Proporcionan amortiguación y agarre en cada pisada gracias a las unidades Zoom Air del talón y a las suelas exteriores de goma. Descubre la flexibilidad y durabilidad de las zapatillas Nike Blazer para hombre y mujer o echa un vistazo a la colección Nike Blazer de perfil medio para disfrutar de más sujeción y amortiguación.