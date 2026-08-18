Pantalones cortos blancos: comodidad y estilo impecable para el día a día
Apuesta por un look clásico y depurado con unos pantalones cortos Nike blancos. Tanto si buscas los puntos decisivos en la pista de tenis como si lo das todo en una carrera, necesitas un pantalón corto cómodo, que no te limite. Los modelos de cintura elástica con cordón ofrecen un ajuste perfecto, mientras que las mallas ajustadas y elásticas proporcionan seguridad y la cobertura adecuada. Por su parte, los diseños holgados más largos aportan un toque casual a tu conjunto. Sea cual sea tu estilo, también encontrarás opciones con bolsillos para llevar tus cosas siempre a mano.
Con nuestros pantalones cortos blancos de running, mantendrás la concentración durante toda la distancia, tanto si eres velocista como si haces maratones. Nuestros diseños tienen aberturas laterales para facilitar el movimiento, forro interior para una sujeción y protección totales, y costuras suaves que garantizan el confort. La colección de pantalones cortos blancos Nike incluye estilos para todas las disciplinas deportivas. Los modelos de baloncesto, por ejemplo, están inspirados en los looks de los equipos más famosos de la NBA y elaborados con malla de punto doble, un tejido ligero y duradero que capilariza el sudor.
¿Quieres mejorar tu juego en la pista de tenis? Busca pantalones cortos blancos de alto rendimiento con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y lo evapora más rápido para conservar la frescura y la comodidad. Si prefieres el deporte rey, nuestros modelos de fútbol, disponibles en tallas infantiles y de adultos, están confeccionado con materiales ligeros y transpirables.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres unirte, elige los pantalones cortos blancos con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.