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Pantalones cortos blancos

Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Niño
Materiales reciclados
Nike Multi
Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Niño
22,99 €
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Pantalón corto de tenis de 23 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de tenis de 23 cm Dri-FIT - Hombre
44,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Pantalón corto de tenis de 20 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de tenis de 20 cm Dri-FIT - Hombre
59,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Pantalón corto de tenis de 15 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de tenis de 15 cm Dri-FIT - Hombre
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto Diamond de 23 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto Diamond de 23 cm Dri-FIT - Hombre
49,99 €
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Pantalón corto de tenis de 18 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de tenis de 18 cm Dri-FIT - Hombre
44,99 €
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto Swingman Nike de la NBA - Hombre
69,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalón corto - Hombre
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Pantalón corto - Hombre
49,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón corto con estampado - Hombre
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Primera equipación Stadium FFF 2026
Primera equipación Stadium FFF 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Dri-FIT ADV - Hombre
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64,99 €
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
34,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
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44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
79,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
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74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
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74,99 €
Primera equipación Stadium Como
Primera equipación Stadium Como Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
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Primera equipación Stadium Inglaterra 2026
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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54,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Pantalón corto holgado de talle medio y ajuste personalizado - Mujer
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69,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Hombre
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Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Hombre
54,99 €
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Niño/a
Lo último
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Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike - Niño/a
42,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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74,99 €
Primera equipación Stadium Croacia 2026
Primera equipación Stadium Croacia 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Boston Celtics
Boston Celtics Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
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Segunda equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Segunda equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
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42,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalón corto de malla - Hombre
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Primera equipación Stadium Inglaterra 2026
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Segunda equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Segunda equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
ADN Nike
ADN Nike Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
Primera equipación Stadium Turquía 2026
Primera equipación Stadium Turquía 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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69,99 €
Segunda equipación Stadium Inter de Milán 2026/27
Segunda equipación Stadium Inter de Milán 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Nike Tech
Nike Tech Calzoncillo Dri-FIT - Hombre
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34,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Pantalón corto de tenis Dri-FIT - Mujer
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69,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
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29,99 €
Primera equipación Stadium FFF 2026
Primera equipación Stadium FFF 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FFF 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Naomi Osaka
Naomi Osaka Pantalón corto de talle medio de 8 cm - Mujer
Materiales reciclados
Naomi Osaka
Pantalón corto de talle medio de 8 cm - Mujer
79,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Pantalón corto Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Pantalón corto Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
69,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalón corto - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Brooklyn
Pantalón corto - Mujer
49,99 €
Segunda equipación Stadium Croacia 2026
Segunda equipación Stadium Croacia 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Croacia 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Segunda equipación Stadium Nigeria 2026
Segunda equipación Stadium Nigeria 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Nigeria 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Superventas
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Los Angeles Lakers Nike Swingman Pantalón corto de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Nike Swingman
Pantalón corto de la NBA - Hombre
69,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón corto de 15 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón corto de 15 cm Dri-FIT - Hombre
84,99 €

Pantalones cortos blancos: comodidad y estilo impecable para el día a día

Apuesta por un look clásico y depurado con unos pantalones cortos Nike blancos. Tanto si buscas los puntos decisivos en la pista de tenis como si lo das todo en una carrera, necesitas un pantalón corto cómodo, que no te limite. Los modelos de cintura elástica con cordón ofrecen un ajuste perfecto, mientras que las mallas ajustadas y elásticas proporcionan seguridad y la cobertura adecuada. Por su parte, los diseños holgados más largos aportan un toque casual a tu conjunto. Sea cual sea tu estilo, también encontrarás opciones con bolsillos para llevar tus cosas siempre a mano.


Con nuestros pantalones cortos blancos de running, mantendrás la concentración durante toda la distancia, tanto si eres velocista como si haces maratones. Nuestros diseños tienen aberturas laterales para facilitar el movimiento, forro interior para una sujeción y protección totales, y costuras suaves que garantizan el confort. La colección de pantalones cortos blancos Nike incluye estilos para todas las disciplinas deportivas. Los modelos de baloncesto, por ejemplo, están inspirados en los looks de los equipos más famosos de la NBA y elaborados con malla de punto doble, un tejido ligero y duradero que capilariza el sudor.


¿Quieres mejorar tu juego en la pista de tenis? Busca pantalones cortos blancos de alto rendimiento con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y lo evapora más rápido para conservar la frescura y la comodidad. Si prefieres el deporte rey, nuestros modelos de fútbol, disponibles en tallas infantiles y de adultos, están confeccionado con materiales ligeros y transpirables.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres unirte, elige los pantalones cortos blancos con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.