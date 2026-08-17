  1. Ropa
    2. /
  2. Partes de abajo
    3. /
  3. Pantalones cortos

Pantalones cortos blancos para mujer

(24)
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer
Superventas
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer
79,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
79,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Essential
Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
49,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Pantalón corto holgado de talle medio y ajuste personalizado - Mujer
Nike Pregame Fleece
Pantalón corto holgado de talle medio y ajuste personalizado - Mujer
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
74,99 €
Primera equipación Stadium FFF 2026
Primera equipación Stadium FFF 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FFF 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Naomi Osaka
Naomi Osaka Pantalón corto de talle medio de 8 cm - Mujer
Materiales reciclados
Naomi Osaka
Pantalón corto de talle medio de 8 cm - Mujer
79,99 €
Primera equipación Stadium Como
Primera equipación Stadium Como Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Lo último
Primera equipación Stadium Como
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inglaterra 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
69,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Pantalón corto de tenis Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt Ace Advantage
Pantalón corto de tenis Dri-FIT - Mujer
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT
Materiales reciclados
A'ja Wilson
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT
64,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantalón corto - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Brooklyn
Pantalón corto - Mujer
49,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 5 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 5 cm - Mujer
69,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Pantalón corto de running - Mujer
NikeSKIMS Stretch Nylon
Pantalón corto de running - Mujer
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de diamante de 10 cm - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de diamante de 10 cm - Mujer
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol de 10 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol de 10 cm Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Colección NikeCourt Court
Colección NikeCourt Court Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
Materiales reciclados
Colección NikeCourt Court
Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Pantalón corto de talle medio - Mujer
Nike Sportswear Chill Terry
Pantalón corto de talle medio - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto de tejido Woven - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón corto de tejido Woven - Mujer
30 % de descuento

Pantalones cortos blancos para mujer: potencia tu rendimiento

Nuestros pantalones cortos blancos para mujer combinan un color versátil y elegante con tejidos como los de los profesionales para ofrecerte un alto rendimiento. Ya sea para salir a correr, levantar pesas o jugar al tenis, elegir las prendas adecuadas te permitirá dar el máximo en cualquier deporte.


Los primeros pasos de Nike fueron en el atletismo. Por eso, no es de extrañar que nuestros pantalones cortos blancos para mujer tengan un diseño óptimo para el running. Los modelos ligeros y anchos con aberturas laterales en puntos estratégicos ofrecen la máxima transpirabilidad. En cambio, los diseños ceñidos, que proporcionan una ligera sensación de compresión, son altamente elásticos para que puedas moverte con total libertad. Por si fuera poco, estos cortes ajustados marcan y estilizan la figura. Gracias a los bolsillos incorporados, podrás tener a mano el móvil o las llaves en todo momento.


Si te apasiona el deporte rey, elige nuestros pantalones de fútbol blancos para tu próximo partido. Su diseño funcional y aerodinámico ofrece una buena cobertura además de elasticidad, mientras que las franjas de malla incorporadas permiten una mayor transpirabilidad. Con la tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor para evaporarlo rápidamente, podrás seguir jugando con comodidad y sin distracciones. ¿Tienes a tu lado a una futura estrella del fútbol? Regálale unos pantalones cortos hechos con el mismo tejido de estilo profesional que utilizamos en nuestra gama para adultos.


¿Te estás preparando para una sesión en el gimnasio? Con nuestros materiales Nike Flex, tus nuevos pantalones cortos seguirán cada uno de tus movimientos, incluso en los ejercicios más intensos. Además, las cinturas ultraelásticas mantienen la prenda en su sitio. Si prefieres un poco más de cobertura, opta por los modelos de doble capa: tienen una inferior ceñida, que proporciona sujeción, y otra exterior más holgada.