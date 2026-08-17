Pantalones cortos blancos para mujer: potencia tu rendimiento
Nuestros pantalones cortos blancos para mujer combinan un color versátil y elegante con tejidos como los de los profesionales para ofrecerte un alto rendimiento. Ya sea para salir a correr, levantar pesas o jugar al tenis, elegir las prendas adecuadas te permitirá dar el máximo en cualquier deporte.
Los primeros pasos de Nike fueron en el atletismo. Por eso, no es de extrañar que nuestros pantalones cortos blancos para mujer tengan un diseño óptimo para el running. Los modelos ligeros y anchos con aberturas laterales en puntos estratégicos ofrecen la máxima transpirabilidad. En cambio, los diseños ceñidos, que proporcionan una ligera sensación de compresión, son altamente elásticos para que puedas moverte con total libertad. Por si fuera poco, estos cortes ajustados marcan y estilizan la figura. Gracias a los bolsillos incorporados, podrás tener a mano el móvil o las llaves en todo momento.
Si te apasiona el deporte rey, elige nuestros pantalones de fútbol blancos para tu próximo partido. Su diseño funcional y aerodinámico ofrece una buena cobertura además de elasticidad, mientras que las franjas de malla incorporadas permiten una mayor transpirabilidad. Con la tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor para evaporarlo rápidamente, podrás seguir jugando con comodidad y sin distracciones. ¿Tienes a tu lado a una futura estrella del fútbol? Regálale unos pantalones cortos hechos con el mismo tejido de estilo profesional que utilizamos en nuestra gama para adultos.
¿Te estás preparando para una sesión en el gimnasio? Con nuestros materiales Nike Flex, tus nuevos pantalones cortos seguirán cada uno de tus movimientos, incluso en los ejercicios más intensos. Además, las cinturas ultraelásticas mantienen la prenda en su sitio. Si prefieres un poco más de cobertura, opta por los modelos de doble capa: tienen una inferior ceñida, que proporciona sujeción, y otra exterior más holgada.