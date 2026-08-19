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Sudaderas blancas con y sin capucha

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Sudaderas blancas con y sin capucha: diseñadas para entrenar

Abrígate mientras superas tus límites con una sudadera blanca con o sin capucha de nuestra colección de ropa. Tenemos modelos con capucha y cremallera para que puedas adaptar el ajuste según el tiempo que haga. Cuando baje la temperatura, elige una prenda sin cierre para disfrutar de mayor aislamiento. Busca diseños con bolsillos prácticos para tener a mano los objetos imprescindibles. Fíjate también en los puños y la cintura elásticos, que retienen el calor corporal.


Nuestras sudaderas lisas con o sin capucha se presentan en una amplia gama de cortes y longitudes para adaptarse a tus preferencias. Una sudadera con capucha blanca, ligera y de silueta aerodinámica es una opción ideal para los entrenamientos al aire libre y las carreras en las mañanas frías. Cuando llega el momento de relajarse, los diseños holgados en cálido tejido Fleece son la elección perfecta. ¿Buscas ropa deportiva con mucho estilo? Elige una sudadera blanca de corte cropped.


En Nike, creemos que cualquier joven atleta merece poder perfeccionar sus habilidades con prendas de alto rendimiento. Por eso, confeccionamos nuestras sudaderas blancas con o sin capucha para niños/as con los mismos materiales de calidad profesional que utilizamos en nuestra gama para adultos. Los tejidos en mezcla de algodón dejan respirar la piel. La elasticidad añadida permite moverse en todas las direcciones y los forros de malla transpirable favorecen la circulación del aire. Además, nuestro icónico Swoosh añade el toque inconfundible de Nike.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige sudaderas blancas con y sin capucha con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.