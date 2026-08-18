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Abrigos del Black Friday 2026 de Nike

(16)
Nike Academy+
Nike Academy+ Chaqueta de fútbol Repel de tejido Woven - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy+
Chaqueta de fútbol Repel de tejido Woven - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Parka Therma-FIT - Hombre
Nike Sportswear Club
Parka Therma-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Windrunner
Nike Windrunner Parka de plumón - Hombre
Materiales reciclados
Nike Windrunner
Parka de plumón - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre
Nike Pro Octa
Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Chaqueta de invierno con cremallera completa - Hombre
Nike Sportswear Club
Chaqueta de invierno con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento
Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Unlimited
Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Brooklyn
Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaleco de plumón Statement - Hombre
Materiales reciclados
Nike Windrunner
Chaleco de plumón Statement - Hombre
30 % de descuento
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Chaqueta Realtree - Hombre
Jordan Flight Chicago
Chaqueta Realtree - Hombre
30 % de descuento
Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaqueta de plumón - Hombre
Materiales reciclados
Nike Windrunner
Chaqueta de plumón - Hombre
30 % de descuento
Jordan Flight
Jordan Flight Chaqueta de borrego grueso - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Flight
Chaqueta de borrego grueso - Hombre
30 % de descuento
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chaqueta Therma-FIT OCTA - Hombre
Nike 24.7 PerfectStretch
Chaqueta Therma-FIT OCTA - Hombre
30 % de descuento
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Chaleco de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Chaleco de running - Mujer
30 % de descuento
Cuarta equipación Academy Pro París Saint-Germain
Cuarta equipación Academy Pro París Saint-Germain Chaqueta de fútbol con relleno sintético Jordan Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Cuarta equipación Academy Pro París Saint-Germain
Chaqueta de fútbol con relleno sintético Jordan Therma-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
Materiales reciclados
Nike Unlimited
Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
30 % de descuento

Ofertas en abrigos del Black Friday de Nike: protección y rendimiento

Mantén a raya los elementos (y ve a por tus objetivos) con las prendas en promoción del Black Friday de Nike. Nuestros abrigos, chaquetas y chalecos de invierno con materiales repelentes al agua te ofrecen la comodidad y la flexibilidad que necesitas. Tenemos chaquetas acolchadas para hombre, mujer y niños/as que proporcionan el máximo aislamiento. Los cordones ajustables y los puños elásticos retienen el calor y evitan que pase el aire. ¿Buscas algo ligero? Las ofertas en abrigos del Black Friday de Nike incluyen modelos flexibles y duraderos que no te agobian.


¿Quieres algo fácil de poner? Elige prácticos chalecos Nike en el Black Friday con paneles acanalados en los laterales para darte una total libertad de movimiento y bolsillos de fácil acceso para guardar las pertenencias. Cuando bajen las temperaturas, busca abrigos con tecnología Nike Therma FIT, que ayuda a regular la temperatura natural del cuerpo y a retener el calor cuando hace frío. Los diseños con tecnología Nike AeroLoft combinan calidez, ligereza y ventilación para que la temperatura sea la ideal. Si la intensidad aumenta, las aberturas de ventilación te ofrecen frescura, mientras que las cremalleras completas te permiten controlar el flujo de aire.


Para mayor protección, busca abrigos de invierno largos y con dobladillo redondeado en la parte trasera entre las ofertas del Black Friday de Nike. También puedes optar por un modelo más corto que aporte flexibilidad y te permita moverte continuamente. ¿Con o sin capucha? Con las chaquetas que incorporan un sistema de capucha oculta, ya no tienes que elegir: está ahí cuando la necesitas y se pliega fácilmente cuando el cielo se despeja.